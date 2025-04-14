千萬預售屋提早4年交屋　單親媽借錢、認賠二選一

▲單親媽媽在網路發問，她去年用僅存的自備款180萬元，入手1100萬元預售屋，原本合約預計2029年交屋，卻提早到今年，她急問是否該認賠出場？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

有單親媽媽在網路發問，離婚後撫養1子，現在住在娘家，去年用僅存的自備款180萬元，入手1100萬元預售屋，原本合約預計2029年交屋，卻提早到今年，讓她急得如同熱鍋上的螞蟻，是否該認賠出場？信義房屋專家建議，先向銀行詢問房貸審核成數。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！ 5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

原PO在臉書粉專《買房知識家》PO文，透露她是沒有底薪的業務，離婚育有1子，住在娘家還有信貸大概100萬元，一心想有自己的房子，去年把僅存的自備款180萬元，下訂1100萬元的預售屋，合約預計2029年交屋，沒想到建商意外通知，提早到今年貸款交屋，讓她猶豫不決是否要乾脆解約賠違約金，還是要四處借錢把房子買下來？

PO文一出引來網友熱議，不少網友紛紛疑惑，「在這大缺工的時代，沒給你延期交屋就不錯了，還能提早4年？」、「提早4年交屋也太扯了吧！」也有網友建議乾脆賣掉，直言「這半年內景氣，看不到好轉的現象，加上房地產的滯後反應，很多人在等2026~2027年房價崩盤，等的就是你這種。」

也有網友分析，「如果娘家還可以住，先租人，用房租來抵房貸，未來會感謝現在辛苦的自己。」

▲若買家違約不買，違約金為已繳總金額，不超過總價15%（示意圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，前幾年出現大缺工潮，建商施工期動輒5年起跳，通常會把合約上交屋日期延後，以避免出現預售屋延遲交屋，還要繳交萬分之5的延遲利息費用。

一般建商按照實際工程進度施工，若工程進度比合約交屋日期提前，就提早進入貸款對保流程，因此近年也有不少建案提早交屋。若買家違約不買，違約金為已繳總金額，不超過總價15%，以總價1100萬元來看，違約金為165萬元，扣掉已繳金額180萬元，還可拿回15萬元。

信義房屋高一區協理周清源建議，原PO應先向銀行確認貸款成數與財力評估，若能依首購條件貸款8成，自備220萬元扣除已繳金額，即使加上代書費、契稅、印花稅等金額，也不會超過百萬元。

若貸款成數僅7成，自備款需達330萬元，遠超現有資金，對購屋的金流則需重新規劃，周清源說：「銀行核貸首重穩定收入與還款能力，建議補強擔保人或財力證明，爭取首購貸款2成自備款條件，以免需認賠出場。」

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！ 5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

信義房屋更多相關新聞