ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高薪買盤踩煞車？　南科房價季跌4.7%全台園區最慘

▲▼台積電,楠梓,南科 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據統計，央行房市管制持續發酵，科學園區房市買氣全面降溫，台南園區修正幅度最大，是全台跌幅最大的區域。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行房市管制發酵，科學園區房市買氣全面降溫。政大永慶「2025年第3季科學園區中古屋房價指數」最新出爐，4大園區本季全數走跌，又以台南園區修正幅度最大，是全台跌幅最深的區域，季跌4.7%、年跌更達9%；高薪買盤也踩剎車，新竹園區連2季跌幅超過2%。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據最新數據，台南園區季跌4.7%最多，新竹園區下跌2.9%居次；台中和高雄園區跌幅收斂，分別小幅下修0.8%和0.6%。此外，與去年同期相比，各園區房價均下滑，年跌幅落在7%至9%之間，反映市場熱度放緩後，價格回到理性調整階段。

觀察資料，台南園區2025年Q3下跌4.7%，延續前2季走跌，是本季修正幅度最明顯的園區；若與去年同期相比，年跌幅達9%，居全台之冠。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，園區雖具備長期就業需求，但部分區域建設尚未跟上，加上銀行房貸緊縮、央行第七波信用管制持續作用，購屋族心態轉趨保守，過去已提前反映利多的房價，也開始回到理性修正軌道。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智指出，近年各大科學園區因重大投資題材與產業外溢效應推升房價，但市場通常會「先反應利多」，如今房市在政策壓力與高房價環境下，從「投資驅動」轉為「自住主導」，自然回到更健康、有區隔性的盤整階段。

加上買方對價格的接受度明顯下降，導致成交量縮、議價空間變大。過去園區宅因產業進駐與高薪族群加持，一度成為買氣最火熱的市場，但當價格漲幅遠超過基本薪資增速，自住客勢必會轉為觀望。陳揚智說：「這一波的下跌，也有過去幾年的超漲空間。」

科學園區 所在行政區 2024Q4季漲幅 2025Q1季漲幅 2025Q2季漲幅 2025Q3季漲幅
新竹科學園區 新竹市、寶山鄉、竹北市 -3.0% 1.0% -2.3% -2.9%
中部科學園區(台中) 大雅區、西屯區 -3.8% -1.6% -1.4% -0.8%
南部科學園區(台南) 新市區、善化區、安定區 1.0% -2.3% -3.1% -4.7%
南部科學園區(高雄) 橋頭區、楠梓區、路竹區 -4.7% 1.3% -4.1% -0.6%

▲政大永慶科學園區中古屋房價指數近1年來各季漲幅。資料來源：內政部實價登錄數據。指數產製單位：政大不動產研究中心、永慶房產集團。（ETtoday製表）

而新竹園區第3季下跌2.9%，較上季再擴大，為連續2季跌幅逾2%。郭翰說，新竹向來以高薪工程師撐盤，市場支撐度強，但過去房價飆漲過快，加上近期房貸緊縮與信用管制，使買方更精打細算，交易量縮、價格修正成為必然。

相較之下，台中與高雄園區跌幅明顯收斂。台中園區2025年Q3僅小跌0.8%，跌幅呈現4季連續縮小的趨勢。郭翰分析，中科周邊生活機能逐步成形，加上住宅產品類型多元，仍保有一定自住需求，價格修正較為有限。

高雄園區則微跌0.6%，是本季跌幅最少的園區。郭翰指出，高雄園區今年初出現反彈，但因供給量大、建設利多尚需時間兌現，房價波動相對明顯。不過經過前幾季較大幅震盪後，市場對價格的共識逐漸成形，使跌幅趨緩。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

關鍵字：科學園區房價下跌台南房市新竹園區宅永慶政大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

選捷運老公寓「還是8年社區大樓？」　他超猶豫！網答案一面倒

一名30歲網友近日看中兩物件，一間是屋齡45年的公寓，離捷運僅步行5分鐘，另一間則是環境較優的新屋，讓他不禁陷入抉擇。他透露，兩間房坪數都是30坪，後者總價高出300萬元；而PO文也掀起熱烈討論。

25分鐘前

房市不能唱衰　小紅書、嗶哩嗶哩4萬貼文被刪、7萬帳號遭封

上海近期啟動一項針對網路房地產內容的整頓行動，鎖定在社群平台上散播「房價大跌」「市場崩盤」等負面訊息的帳號。官方表示，已要求小紅書、嗶哩嗶哩等站點進行清查，目前共刪除超過四萬則不實或違規貼文，並以違規為由處置七萬餘個帳號。

1小時前

新家快裝修好了！公婆突提「1要求」老公喊完蛋　網一面倒：請拒絕

不少人新婚後，都期待能擁有屬於兩人的小天地，但若家人臨時提出「借住」的要求，又該怎麼辦？近日就有一名女網友表示，公婆突然通知，叫夫妻倆要讓老公的弟弟借住幾個月，這種情況大家會答應嗎？拒絕會不會破壞婆媳關係？貼文曝光後，引起討論。

1小時前

【廣編】大陸建設衡岄插旗南港經貿　標誌世界建築新緯度

大陸建設南港首發個案「衡岄」坐落於南港經貿特區核心地段，緊臨軟體園區、正對中信金融園區、坐擁捷運南港軟體園區站，集萬象都會豐沛能量，加上大陸建設打造世界建築的實力，肯定成為結合南港科技廊帶與金融時區雙軸核心的代言人。

1小時前

新竹薇閣歇業1年　大地主8.7億出售半棟

新竹市中正路「薇閣旅館」歇業1年，如今以8.7億元賣掉半棟產權。經查，該建物及土地原本都由孟築建設，其負責人為知名大地主沈福勝，如今賣掉一半予大境投資公司，但不排除關係人交易的可能性。在地開發商表示，尚未聽說該地要進行開發。

1小時前

七期抄底客搬現金拚了　黃仁勳看過的數字豪宅價見鬆動

台中七期豪宅市場雖然進入盤整期，高資產買家看準市場修正，近期悄悄搬現金進場，觀察整體市況單總價雖然略減鬆動，但總價仍維持在4000萬元以上級距，專家認為，七期抄底客對決勇腳屋主，現金買房成為主流。

1小時前

上裕營造4.1億拿北安商業區首標地　估推案價看4字頭

台南市第2次市地重劃區土地標售5日開標，共有14標14筆土地，總底價約15.9億元，共10標封參與投標，最後標出7標共7筆土地，脫標率50%，總得標金額為6億9583萬1958元。上曜集團成最大贏家，以信立化學、上裕營造名義標下麻豆及北安商業區2地。

2小時前

高薪買盤踩煞車？　南科房價季跌4.7%全台園區最慘

央行房市管制發酵，科學園區房市買氣全面降溫。政大永慶「2025年第3季科學園區中古屋房價指數」最新出爐，4大園區本季全數走跌，又以台南園區修正幅度最大，是全台跌幅最大的區域，季跌4.7%、年跌更達9%；高薪買盤也踩剎車，新竹園區連2季跌幅超過2%。

3小時前

租金墊高扛不住　「燒肉一條街」洗牌！2大名店接連撤場

安平區永華路二段近期不少燒肉店進駐，形成「燒肉一條街」的群聚效應。沒想到近期突有2間知名燒肉店「東大門」、「原燒」退場，2店屋主都秒開30萬元重新招租。

4小時前

看好林口！大型金控搶先佈局「福樺中央大樓」

隨著生成式AI掀起全球科技革命，北台灣的產業地貌正經歷劇烈重組。在南港軟體園區、內湖科學園區飽和外溢效應下，串聯至新竹科學園區的「AI黃金軸線」已然成形。

6小時前

【大愛不止於生前】羅東女病患腦死器捐　救護車接力送心肺延續生命

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

全台最大Mazda旗艦店將熄燈..

才開4年！「成吉思汗」高雄館房..

鞋業大亨神秘「銘珠園」　底價1..

央行「限貸令」掀解約潮不爽賠1..

賣地變現再加碼！三地拋「清單外..

官方證實Costco新址　台中..

房地合一稅20%屋主平均獲利4..

電子鍋內鍋「出現4狀況」快換掉..

老牌樂器代理商雙燕砸3億　收中..

租金墊高扛不住　「燒肉一條街」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

選捷運老公寓「還是8年社區大樓..

房市不能唱衰　小紅書嗶哩嗶哩4..

新家快裝修好了！公婆提1要求　..

大陸建設衡岄插旗南港經貿

新竹薇閣歇業1年　大地主8.7..

七期抄底客搬現金拚了　黃仁勳看..

上裕營造4.1億拿北安商業區首..

高薪買盤踩煞車？　南科房價季跌..

租金墊高扛不住　「燒肉一條街」..

看好林口！大型金控搶先佈局「福..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366