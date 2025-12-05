高薪買盤踩煞車？　南科房價季跌4.7%全台園區最慘

▲根據統計，央行房市管制持續發酵，科學園區房市買氣全面降溫，台南園區修正幅度最大，是全台跌幅最大的區域。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行房市管制發酵，科學園區房市買氣全面降溫。政大永慶「2025年第3季科學園區中古屋房價指數」最新出爐，4大園區本季全數走跌，又以台南園區修正幅度最大，是全台跌幅最深的區域，季跌4.7%、年跌更達9%；高薪買盤也踩剎車，新竹園區連2季跌幅超過2%。

根據最新數據，台南園區季跌4.7%最多，新竹園區下跌2.9%居次；台中和高雄園區跌幅收斂，分別小幅下修0.8%和0.6%。此外，與去年同期相比，各園區房價均下滑，年跌幅落在7%至9%之間，反映市場熱度放緩後，價格回到理性調整階段。

觀察資料，台南園區2025年Q3下跌4.7%，延續前2季走跌，是本季修正幅度最明顯的園區；若與去年同期相比，年跌幅達9%，居全台之冠。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，園區雖具備長期就業需求，但部分區域建設尚未跟上，加上銀行房貸緊縮、央行第七波信用管制持續作用，購屋族心態轉趨保守，過去已提前反映利多的房價，也開始回到理性修正軌道。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智指出，近年各大科學園區因重大投資題材與產業外溢效應推升房價，但市場通常會「先反應利多」，如今房市在政策壓力與高房價環境下，從「投資驅動」轉為「自住主導」，自然回到更健康、有區隔性的盤整階段。

加上買方對價格的接受度明顯下降，導致成交量縮、議價空間變大。過去園區宅因產業進駐與高薪族群加持，一度成為買氣最火熱的市場，但當價格漲幅遠超過基本薪資增速，自住客勢必會轉為觀望。陳揚智說：「這一波的下跌，也有過去幾年的超漲空間。」

科學園區 所在行政區 2024Q4季漲幅 2025Q1季漲幅 2025Q2季漲幅 2025Q3季漲幅 新竹科學園區 新竹市、寶山鄉、竹北市 -3.0% 1.0% -2.3% -2.9% 中部科學園區(台中) 大雅區、西屯區 -3.8% -1.6% -1.4% -0.8% 南部科學園區(台南) 新市區、善化區、安定區 1.0% -2.3% -3.1% -4.7% 南部科學園區(高雄) 橋頭區、楠梓區、路竹區 -4.7% 1.3% -4.1% -0.6%

資料來源：內政部實價登錄數據。指數產製單位：政大不動產研究中心、永慶房產集團。

而新竹園區第3季下跌2.9%，較上季再擴大，為連續2季跌幅逾2%。郭翰說，新竹向來以高薪工程師撐盤，市場支撐度強，但過去房價飆漲過快，加上近期房貸緊縮與信用管制，使買方更精打細算，交易量縮、價格修正成為必然。

相較之下，台中與高雄園區跌幅明顯收斂。台中園區2025年Q3僅小跌0.8%，跌幅呈現4季連續縮小的趨勢。郭翰分析，中科周邊生活機能逐步成形，加上住宅產品類型多元，仍保有一定自住需求，價格修正較為有限。

高雄園區則微跌0.6%，是本季跌幅最少的園區。郭翰指出，高雄園區今年初出現反彈，但因供給量大、建設利多尚需時間兌現，房價波動相對明顯。不過經過前幾季較大幅震盪後，市場對價格的共識逐漸成形，使跌幅趨緩。

