美容、健檢事業收效　長庚砸2.5億加碼文華大樓頂層

▲長庚以2億5688萬元購入「文華國際商業大樓」頂樓戶。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北文華東方酒店後方一處中古大樓，2~4樓是長庚的診所，主要服務為美容、健檢，產權也是長庚在多年前買下。近期實價揭露，該大樓頂層260坪以2.57億元交易，買方也是長庚。

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「文華國際商業大樓」2~4樓為長庚的「長庚診所」，主要服務範圍是健康檢查、醫學美容，而經查這3樓層產權都為長庚所有，在2013~2014年陸續購入，其中只有2樓有實登紀錄，權狀320坪、總價2.47億元。

最新實價揭露，該大樓頂層，也就是14樓戶以2億5688萬元交易，含車權狀340坪，拆算單價89萬元。經查謄本，買方也是長庚，為「長庚醫學科技中心」，賣方則為自然人。

▲「文華國際商業大樓」近年交易紀錄。（表／記者項瀚製）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「該大樓鄰近台北長庚醫院，院區正在整修，在周邊會有更多的面積使用需求，像是長庚在南京微風百貨也承租部分樓層，但該樓房東富邦之後將重建，長庚也只是階段性短租。」

黃舒衛表示：「文華國際商業大樓低樓層作為長庚自家診所、健檢使用，本次加碼1樓層可再擴大服務項目，進行相關串連，頗具有自地緣性、自用營業考量，而中長期來看在同棟樓陸續收購產權，也有其重建效益。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「該大樓地段佳，靠民生東路三段、敦化北路，旁邊就是文華東方酒店，以屋齡30年左右的中古商辦來說，成交單價肯定破百萬，但本次能以89萬元就入手，主要關鍵就是土地使用分區。」

邱鼎峯進一步說明：「該大樓土地使用分區為市場用地，因此1樓得作為零售市場使用，因此現況是全聯，往後來看，未來若重建開發，效益遠不及純住宅或商業土地，不論開發為住宅、商辦，1樓是商場在門面質感上都會扣分，也會有出入較複雜的抗性。」

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