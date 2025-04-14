外國客住老旅店！付一晚房錢1680元「竟被逼21:00退房」傻眼了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前受外國友人所託，幫忙找了住家附近的老旅店，沒想到朋友付了一晚房錢1680元後，竟被通知要在晚上9點前退房，後來他趕到現場了解情況，櫃台阿姨將責任全推給中午的接待人員，一下說睡到隔天須再付1500元，一下又改變說詞，讓他忍不住砲轟，「是欺負外國人聽不懂？無良爛店家！丟臉！」

網友在「爆料公社」發文提到，一位國外朋友請他幫忙找旅社，於是他介紹了一間離住家不遠的旅店，「國外朋友當天中午12時57分左右拿到房卡，經溝通住宿一晚1680元，結果到晚上9點，被通知只能住到9點，讓人相當疑惑。」

▲旅店竟要求晚上9點前退房。（圖／翻攝自爆料公社）

在友人向他求救後，原PO先致電該旅店；而櫃台阿姨表示，可能是接待人員溝通不良，還稱有告知只能住到晚上9點，若要睡到隔天中午，必須再付1500元，後來他親自到現場了解情況，而不同的是，對方改口加收1000元，就讓他住到隔天中午。

這讓原PO不以為然，不禁怒道「你一直怪外國人聽不懂，為何還收錢讓他入住？為何不告知他下午三點之後入住，才可以睡到中午，國外朋友都能知道住宿一晚1680元了，手機能翻譯的，結果卻丟一句『有告知只能住到晚上9點，是外國人聽不懂。』」

▲外國客將櫃台人員的話用手機翻譯。（圖／翻攝自爆料公社）

對此，網友們紛紛回應，「15：00之後入住可以到隔天中午，為何提早兩小時卻是當天晚上21：00要退房？阿姨邏輯有問題？」「剛看了一下Google評論，果不其然一堆一星負評」、「10、20年前，很多旅店都規定8、9點後才住宿，且只能住8小時或10小時；但現在這種店，應該沒人住了」、「生意差開始弄一些有的沒的」、「這店家是要故意坑外國客」。

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