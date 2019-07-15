影／房仲老鳥不信房市不景氣　新展據點2周賣出4間房

記者陳建宇／台南報導

新開業的房仲店家通常需要時間累積經驗、案件，成交才會顯現出來，但東森房屋永康永大加盟店開業至今不過2個禮拜，卻已有4件成交，就是因為加盟店同仁精耕商圈，加上品牌知名度加持，才能短時間內獲得客戶信賴。

▲東森房屋永康永大加盟店雖然開業不久，但已有數件成交。（圖／記者陳建宇攝）

▲郭南江過去就曾是東森房屋店東，如今重回東森房屋旗下，看中的就是該公司品牌吸引力。（圖／記者陳建宇攝）

東森房屋永康永大加盟店今年6月底才開始營業，不過店東郭南江並非房仲菜鳥，早在2003年，他就在台南開了東森房屋健康加盟店，並實際經營6年，後來因為其他事業規劃的關係，將加盟店交給其他股東經營。

不過，郭南江並未忘情房仲事業，對房地產有高度熱情的他，今年決定重出江湖，也看好東森房屋能給予他的資源豐富，因此重新回到東森房屋旗下，開設永康永大加盟店。選在永康開店的原因，郭南江說：「永康是台南人口最多、交易量也最大的行政區，就像高雄的鳳山，因此選在這裡開業。」

▲東森房屋永康永大加盟店店長楊仁傑表示，還沒開業之前他們就已經開始找客戶。（圖／記者陳建宇攝）

東森房屋永康永大加盟店雖然6月底才開始營業，但迄今已經有4件成交，表現非常亮眼，該店店長楊仁傑表示，其實當加盟店還在籌備階段，該店的同仁就已經開始跑業務、聯絡客戶，甚至先幫客戶配對，提前運作讓他們一開業就有生意。楊仁傑說：「能夠一開店就有成交，除事先準備之外，也是因為客戶對東森房屋有信賴感。」

▲東森房屋永康永大加盟店要求同仁要精耕商圈，對行情也要瞭若指掌。（圖／記者陳建宇攝）

雖然公司裡有很多同仁是有經驗的業務員，但東森房屋永康永大加盟店的教育訓練也不馬虎，楊仁傑表示，他們都是採取一步一腳印的方式累積經驗，他要求同仁都要仔細經營商圈、徹底了解商圈各種產品的行情，並對客戶展現出專業，才能獲得客戶的認同。

▲該公司每天都會開會檢討、分享，讓同仁成長更快速。（圖／記者陳建宇攝）

此外，東森房屋永康永大加盟店每天會花1~2個小時的時間做檢討、分享，包括案件處理的方式，以及人與人之間處理事情的角度和態度，都是他們討論的範圍。郭南江認為，把扎根的動作做確實，底子就會穩固，對於推展業務更有幫助。