寵子無極限　清交大學生月花1.2萬捨宿舍、住飯店　享專人服務

▲飯店業者提供出租套房，提供飯店級服務。（圖／暐泰租屋提供）

記者張菱育／新竹報導

新竹市擁有國立清華大學以及交通大學兩所知名學府，加上鄰近新竹科學園區，讓不少學生畢業後就可以就近在竹科工作，也讓這兩所學校的新生註冊率接近100%，因此學校附近租屋物件，較少有空置狀況，甚至還有飯店業者推出「出租套房」，讓租客可以享受飯店級服務，提供專人打掃、早餐、三溫暖、健身房等服務。

根據2018年度全校新生註冊率統計，公立大學中的新竹地區，以交通大學以及清華大學新生註冊率最高，分別為96.25%、95.97%。另觀察《591房屋交易網》租屋資料，鄰近清、交大的獨立套房，最高月租金1.5萬元，大多月租金1萬元以上的獨立套房，租金包含管理費、網路費、第四台等費用，另還提供24小時的警衛管理、專人代收信件包裹、專人收垃圾等服務。

▲鄰近清、交大的獨立套房，最高月租金1.5萬元。（圖／台慶不動產提供）

永慶不動產新竹清華店店長魏健明指出，清、交大學生量穩定，周邊租屋物件較少有空置狀況，視屋況、有無電梯、家具等的租金有所不同，雅房月租金約3500~4800元，分租套房月租金約5000~7000元，獨立套房月租金6500元~1萬元，此外，也有學生找同學合租，3房公寓每月1~1.2萬元，3房電梯大樓月租金則為1.5~2萬元。

另有新竹飯店業者推出「出租套房」，每月租金11800元起，竹湖暐順麗緻文旅市場傳播經理黃詩琪表示，因飯店距離交通大學僅5~10分鐘左右的路程，3~8樓規劃出租套房共288間，租客有7成為商務客、3成為清、交大學生，目前已滿租，若現在要承租，則必須排候補。

黃詩琪指出，飯店提供租客專人代收信件包裹、房間修繕等的服務，並且還提供租客可額外付費的打掃、早餐、三溫暖、健身房等不同於外面租屋的服務，讓租客可以享受安全、方便、舒適的居住環境。

▲飯店業者提供出租套房，提供飯店級服務。（圖／暐泰租屋提供）

有不少剛確認錄取的準交大學生，其父母早在4月放榜時就開始詢問出租套房，且租期一簽就是簽2~4年，因為附近的公寓動輒每月8000~9000元，而且屋齡及屋況老舊，還不如多花個幾千塊，選擇設備新穎又安全的飯店式套房。顯示現在父母望子成龍，望女成鳳，對子女的租屋環境也越來越講究。

而位於清大南門旁的「欣瓦會館」也提供出租套房，全棟24小時安全管理，進出皆使用管制卡片，設備包含家電、第四台、寬頻網路等，月租金10800元起，租客有8成為竹科上班族、2成為清、交大學生，目前也是屬於滿租狀態。

魏健明認為，飯店式管理的出租套房，若是學生承租，大多家境不錯，父母負擔的起才願意讓子女去住，但也有父母直接在附近買房給子女，附近國宅3房加車位大約1000萬元左右，未來子女畢業後，房子可再做出租使用或是轉售，成為另一種置產方式。