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寵子無極限　清交大學生月花1.2萬捨宿舍、住飯店　享專人服務

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▲▼新竹交大附近飯店業者推出出租套房，提供給學生及竹科上班族承租，飯店式管理、服務。（圖／暐泰租屋提供）

▲飯店業者提供出租套房，提供飯店級服務。（圖／暐泰租屋提供）

記者張菱育／新竹報導

新竹市擁有國立清華大學以及交通大學兩所知名學府，加上鄰近新竹科學園區，讓不少學生畢業後就可以就近在竹科工作，也讓這兩所學校的新生註冊率接近100%，因此學校附近租屋物件，較少有空置狀況，甚至還有飯店業者推出「出租套房」，讓租客可以享受飯店級服務，提供專人打掃、早餐、三溫暖、健身房等服務。

根據2018年度全校新生註冊率統計，公立大學中的新竹地區，以交通大學以及清華大學新生註冊率最高，分別為96.25%、95.97%。另觀察《591房屋交易網》租屋資料，鄰近清、交大的獨立套房，最高月租金1.5萬元，大多月租金1萬元以上的獨立套房，租金包含管理費、網路費、第四台等費用，另還提供24小時的警衛管理、專人代收信件包裹、專人收垃圾等服務。

▲▼新竹清交大附近套房出租，每月租金1.5萬元,套房,出租,浴室,客廳。（圖／台慶不動產提供）

▲鄰近清、交大的獨立套房，最高月租金1.5萬元。（圖／台慶不動產提供）

永慶不動產新竹清華店店長魏健明指出，清、交大學生量穩定，周邊租屋物件較少有空置狀況，視屋況、有無電梯、家具等的租金有所不同，雅房月租金約3500~4800元，分租套房月租金約5000~7000元，獨立套房月租金6500元~1萬元，此外，也有學生找同學合租，3房公寓每月1~1.2萬元，3房電梯大樓月租金則為1.5~2萬元。

另有新竹飯店業者推出「出租套房」，每月租金11800元起，竹湖暐順麗緻文旅市場傳播經理黃詩琪表示，因飯店距離交通大學僅5~10分鐘左右的路程，3~8樓規劃出租套房共288間，租客有7成為商務客、3成為清、交大學生，目前已滿租，若現在要承租，則必須排候補。

黃詩琪指出，飯店提供租客專人代收信件包裹、房間修繕等的服務，並且還提供租客可額外付費的打掃、早餐、三溫暖、健身房等不同於外面租屋的服務，讓租客可以享受安全、方便、舒適的居住環境。

▲▼新竹交大附近飯店業者推出出租套房，提供給學生及竹科上班族承租，飯店式管理、服務。（圖／暐泰租屋提供）

▲飯店業者提供出租套房，提供飯店級服務。（圖／暐泰租屋提供）

有不少剛確認錄取的準交大學生，其父母早在4月放榜時就開始詢問出租套房，且租期一簽就是簽2~4年，因為附近的公寓動輒每月8000~9000元，而且屋齡及屋況老舊，還不如多花個幾千塊，選擇設備新穎又安全的飯店式套房。顯示現在父母望子成龍，望女成鳳，對子女的租屋環境也越來越講究。

而位於清大南門旁的「欣瓦會館」也提供出租套房，全棟24小時安全管理，進出皆使用管制卡片，設備包含家電、第四台、寬頻網路等，月租金10800元起，租客有8成為竹科上班族、2成為清、交大學生，目前也是屬於滿租狀態。

魏健明認為，飯店式管理的出租套房，若是學生承租，大多家境不錯，父母負擔的起才願意讓子女去住，但也有父母直接在附近買房給子女，附近國宅3房加車位大約1000萬元左右，未來子女畢業後，房子可再做出租使用或是轉售，成為另一種置產方式。

關鍵字：清華大學交通大學新竹科學園區學生租屋飯店式服務飯店永慶不動產竹湖暐順麗緻文旅

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