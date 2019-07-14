萬坪新興區重磅來襲！　新莊房市將成3強鼎立

▲塭仔圳都市計畫區拚年底完成重劃。（圖／新北市府）



記者黃靖惠／綜合報導

北台灣新建案重磅區之一的新莊，未來除了副都心、頭前2大重劃區外，將再加入「塭仔圳都市計畫區」萬坪土地，預估最快年底完成重劃，未來新莊房市將出現3強鼎立的局面，外界預期當地「房市供大於需」會再掀價格戰，不過房仲業者卻很樂觀表示，「不擔心賣不出去，關鍵是建商要賣什麼類型產品」，預測未來仍是小宅當道，且房價比照頭前重劃區落在3、4字頭。

新莊、泰山塭仔圳都市計畫修正案，預計年底完成都市計畫審議後，重啟動市地重劃作業，但此次修正案排除當初強力抗爭的住戶，包括美華新村、輔大三角商城、輔大捷運2號出口住戶、文程社區、三泰路社區、新莊路社區、瓊林北路社區等，未來預計區內會有50公頃公園綠地、廣場等，並延續新莊副都心、新莊知識產業專用區及結合輔大醫院的發展，劃設3.7公頃產業專用區、2.8公頃醫療服務用地及1.8公頃社會福利設施用地。

大家房屋幸福中平店店長簡池羽表示，目前塭仔圳都市計畫區土地單坪價格20～30萬元，預估未來重劃完成後，至少每坪達到50～60萬元，但仍視重劃後的完整性而定，若每塊基地面積過小、也會影響到地價、以及侷限後續開發。

他表示，塭仔圳與頭前重劃區條件最為相似，同樣是新興區、緊鄰舊市區，且都是住宅、工廠交錯的複合型態住宅，若以頭前重劃區目前市況來看，購屋買盤偏好低小坪數、低總價產品為主，熱銷產品以小宅為主，大坪數單坪35萬元、小坪數單坪42萬元，面積落在20坪～25坪，吸引小家庭、頂客族入場，總價帶落在1000萬元左右。

他認為，新莊、泰山交界處的塭仔圳交通便利，開車可上台1線銜接五股交流道，往三重、台北市等地，只需15～20分鐘，另外不想開車，也有雙捷運可接駁，且與舊市區近不用擔心生活機能問題。

塭仔圳完成重劃後，新莊新興區域呈現3強鼎立，新屋供給大於需求，外界預估將再掀價格戰？他坦言，新莊地區如今新案的確供大於需，但供給多不代表賣不出去，而是賣甚麼類型的物件才是關鍵，如今新興區域小坪數房型幾乎都完銷，反觀大坪數因總價高，並不受消費者青睞，相對去化速度緩慢，並舉例頭前重劃區「明日城」建案，屋齡5、6年，大坪數物件乏人問津，且價格也下向修正1、2成。