想砍樹卻驚見「5m上絕世美景」　爺爺花8個月獨建「樹屋」圓夢

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國際中心／綜合報導

英國一名65歲爺爺泰瑞（Terry Meredith）為了孫子的夢想，竟然獨自一人花了8個月的時間，在離家50公尺的後花園裡，建造出了一間獨一無二的「樹屋」。這間樹屋的位置位於一棵樹的最頂端，爬到上面後可以眺望威爾士的山脈（welsh mountains）、科茨沃爾德懸崖（Cotswold escarpment）還有石器時代所遺留下來的Uley Berry堡壘（fortress Uley Berry），泰瑞就是被這片美景吸引，更想要讓孩子們一同體會這份感動，才決定動手建造樹屋。

綜合外媒報導，泰瑞原本是一名電工，但同時也非常擅長木工方面的技能，所以建造樹屋對他來說一點也不難：原本他在2016年時，計畫將離家後方50公尺的大柳樹給砍掉，但當他爬上樹頂後卻被眺望的景色所震撼，更想要和家人朋友一同分享這片美景，於是興起了動作建造樹屋的念頭。

泰瑞花了約8個月的時間完成樹屋，他共花了8000英鎊（約32萬台幣）的價格購置需要的材料，偶爾也會有朋友前來幫忙他，才終於將這座位於樹頂、高5公尺的屋子完成。現在，這座樹屋不僅可以供孫子們玩樂，還成了朋友跟家人的聚會場所，大家可以在高處觀看日落，一起度過美好的時光。

除了自家使用之外，更有當地人會來租借樹屋當作派對的場合，而泰瑞也不吝嗇地與大家一同分享這個秘密基地；這間樹屋同時也是五峰挑戰賽（five-peak challenge）募款人的免費休息場所，參賽募款人可以在這裡享受茶點跟足夠的休息後再上路，而泰瑞則會把三不五時收到的1英鎊（約40塊台幣）捐贈金，轉贈給其他的慈善機構。