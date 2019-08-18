南韓打房鎖定首爾！　擬10月修法實施預售屋價格上限

▲ 南韓新公寓通常會在興建完成前就已售出。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓政府為了穩定房價，料今年10月初將啟動修法，限制特定區域的預售屋價格上限。國土交通部12日表示，預期首波將鎖定首爾的31個過熱區及果川市、盆唐區等周邊城市。

韓聯社報導，這項新措施將針對私人建商所興建的公寓實施「預售價格上限」（presale price cap system）制度，會根據建商購買土地的價格、基本營建成本及其他必要支出而定。但官員也強調，「確切實施地區及新制度相關時程，都將在稍後決定。」

時間拉回上月，國土交通部長金賢美（Kim Hyun-mee）曾表示，首爾公寓預售屋價格已躍升至成屋的2倍以上。事實上，南韓近年房價飆升，統計顯示，從今年6月往回推算一年的這段期間，首爾公寓預售屋價格大幅飆升21%，但成屋價格漲幅為5.7%。

儘管南韓現階段已有緊縮房貸規定、祭出高額課稅等打房措施，但新公寓的市場需求仍因房屋短缺、借貸成本低而維持高水準，許多建商見狀爭相拆除重建老舊公寓，期盼藉此獲取高獲利。這也讓當局擔心，新公寓預售屋的飆漲可能帶動成屋跟漲，進而抬高整體房價。

外界認為，南韓政府的新舉措是迄今為了打房而有的最強硬措施。但營建業者則持反對立場，強調限制銷售價格、揭露營建成本等作法會擠壓住房供應，最終仍會推高房價。