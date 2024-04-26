他自售3房放2周「都沒人出價」心累！一票曝原因：很缺錢？

▲原PO想要自售房屋。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人如果要賣房，會選擇找房仲幫忙。但一名網友透露，自己想要自售房屋，於是刊登在售屋網站上面，不過已經放了2個禮拜，還是沒有賣出去，甚至沒有買家出價，讓他無奈表示「只能委託仲介嗎？」文章曝光後掀起討論，不少人認為他太心急了。

原PO以「#問題 自售房屋怎麼這麼難？」在Dcard發文，表示手上有一間台中南區的3房要售出，但已經在售屋網站放了2個禮拜，開價行情也沒有超過實價登錄，唯一的問題是沒有停車位，沒想到至今都沒有賣出去。

原PO也說，他帶了3組客人看房，可是對方連出價都沒有，原以為是因為自己口氣太差嚇到買家了，不過換成老婆幫忙帶看2組客人，還是沒有下文，讓他相當沮喪，「唉，難道只能委託仲介了嗎？」

▲原PO親自帶看卻沒人出價。（示意圖／記者陳筱惠攝）



文章曝光後，網友紛紛表示「沒車位有差，還有屋況，最重要的是價格」、「既然有人看，應該是價位還可以，如果要脫手的快肯定是要更便宜囉，等待有緣的買家吧」、「沒車位的話單價必須至少打7折喔，你實登可能參考到有車位的」、「大樓或公共住宅的話，就先看有沒有鄰居要買，整棟的話就要耐心等待了」、「沒車位意願本來就會很低，跟著實價登錄走已經是高售了」、「沒車位是大問題，沒有賣不掉的房，只有賣不掉的價格」。

也有人認為他太心急了，「要有耐心，仲介賺的就是你的耐心，開價正常基本上都賣得掉，時間問題而已」、「2個禮拜還很短啦，有點耐心才會有好買家」、「委託房仲也不會馬上，除非你價格真的很甜」、「我去年也是自售房屋，591跟fb都有PO，私訊大概超過30人，實際面談帶看約10-15組，三個月後成交供你參考」、「房子如果這麼好賣 還要仲介幹嘛？才帶看三組就累了，仲介一般要帶看好幾十組，要賣出去本來就是要帶看很多組」、「你知道他們賣房起跳都一個月以上嗎？你才兩周」、「太缺錢嗎？賣房本來就要有耐心，如果真的受不了帶看挫折，還是找房仲吧」。