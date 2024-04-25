中台灣最大重劃區開發不到1成　建商押寶：基本盤很穩

▲被74快速道路環繞的北屯14期重劃區廣達403公頃，不過目前已開發面積規模不到1成。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

14期為中台灣近40年來最大重劃區，自3年前開始有首案推出，累計至2023年底推案量已經來到800億元。但實際上以可開發面積來說，規模不到1成，在地業者估計，若14期完全開發，約可容納超過200棟建築，約5.7萬人。

14期重劃區坐擁台中巨蛋、漢神購物中心、水湳生活圈等利多，不只是台中的建設重鎮，也是北台中的高級住宅區的代表，吸引北、中兩地大型建商搶進。區域內產品百花齊放，房價堆疊速度也是中台灣之最。

▲舜元建設去年底進軍14期推出「舜元境朗」，最新實登揭露銷售已近5成。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，自大里起家的的舜元建設去年底進軍14期推出「舜元境朗」，最新實登揭露銷售已近5成，該案43坪、大3房產品總價帶約在3000-3200萬元。據了解，舜元建設後續在崇德段、洲際段也都有推案庫存土地蓄勢待發。

但以14期現行推案戶數約2600戶，未來5年內將為區域帶進6000名移入人口，再對照都市計畫土地分區表換算，建地開發60萬坪，合計已推案開發面積僅約3.3萬坪。換言之，整體開發規模還不及10%。

舜元建設開發部經理林龍文則表示：「過去3年14期推案連發，累積推案戶數已超過2000戶，房價也從首波的4字頭來到6字頭，根據都市計畫細部資料顯示，14期重劃區胃納量人口超過5萬人，加上水湳經貿園區也剛起步，整體大北屯房市基本盤足夠。」

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析：「14期重劃區開發速度快，截至2023年底，推案量已達800億元，預估今年還有約350億元即將出籠，完整開發飽和的話，至少會有200棟建築拔地而起，可塑性相當高。」

▲北台中14期重劃區成為高級住宅區的代表，吸引北、中兩地大型建商搶進。（圖／記者陳筱惠攝）