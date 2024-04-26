斗六荒廢20年婦產科欲售5000萬　在地：建物沒價值

記者陳筱惠／台中報導

雲林縣最熱鬧的斗六市，近期因大型建商搶進，加上新重劃區效應，使蛋黃區不少閒置房地接連出售。其中，位於西平路上曾經營婦產科的房地，以總價4858萬元刊售，在地房仲直白地說：「該地幾乎無建物價值。」

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▲斗六房市近期因大型建商接連搶進，加上新的重劃區效應，讓蛋黃區過去不少閒置的房地接連出售（圖／翻攝自Google Maps）

位於斗六市西平路，一棟2層樓的小洋房，上面掛著斑駁的圓形「ＸＸ診所」招牌，歷史感相當濃厚，頗有過去眷村味，該土地約163坪，建物老舊，據在地人描述，過去那邊是婦產科診所，但已經荒廢超過20年了，得知要出售4858萬元無不驚訝。

▲荒廢超過20年以上的婦產科診所，開價驚呆在地人。（圖／翻攝自房仲網）

不過住商不動產斗六上海加盟店店東林建霖表示：「該案主要價值是在於土地，建物幾乎無價值，該土地坪數完整方正且破百坪，雖說土地價位近3字頭看似頗高，其實符合周邊行情，因位該案是可興建的建地，又鄰近雲林第一私校正心高中、斗六棒球場，距離市區也僅車程5~10分鐘，周邊可說是斗六房市最精華地段。」

周邊生活休憩機能充足，林建霖說：「以該地來說適合中小型建商或是自營商購入自地自建，以目前斗六透天產品來說，2000萬元~3000萬元的產品比比皆是，用該地約160坪來看，應可興建2棟透天，以現在投報比來說還算划算。」

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