老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

▲買賣房子，想省錢，略過仲介可能踩到哪些雷？（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

買賣房子，想省錢，略過仲介可能踩到哪些雷？最新一集《地產詹哥老實說》邀請房產部落客軍遠，分享一個老江湖屋主自售，卻慘淪爲被告的血淋淋故事，此外他也闡述委託仲介的好處以及實務上消費者應注意的事項。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，分享自行買賣房屋故事。

軍遠表示，在國內的房屋買賣市場，屋主自售的比例頗低，若在售屋網站上看到屋主自售，其實也不見得真的就是屋主，可能是好友親戚幫賣，或是仲介為了增加接觸買方的機會而喬裝。

軍遠坦言，房屋自售也不是不行，但可能要花大量的時間成本，往往帶看多組後，信心還可能被嚴重打擊，而交給仲介除了省事，也基本上能接觸更多買方，獲得更多比價的機會。

▲軍遠分享屋主自售，最終慘淪為被告的悲慘故事。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

賣房略過房仲，還可以發生慘案！軍遠分享，有一頗具買賣經驗的屋主，決定自售一間新北兩戶打通的大坪數物件，刊登沒多久就有人上門，相談甚歡，對方還直接開了200萬元支票當作訂金，當時這位屋主就心想「原來這麼容易，仲介也太好賺了吧。」

過了幾天，買方找上屋主，稱需請設計師丈量房屋，向屋主借鑰匙，申請3小時，當時屋主也不疑有他。不料，3天後屋主收到存證信函，指出該屋二次施工、陽台外推等等，附上結構技師報告與買賣合約，求償500萬元。

最後官司打了2年，屋主還是賠了一筆錢出去。軍遠說，很多人覺得仲介的價值在於「買便宜、賣貴」，但其實更重要的是把關交易安全。

此外，軍遠表示，在地房仲常能提供更即時、完整的資訊和專業服務，例如最新成交資訊，若是一般消費者就只能在2~3個月實價登錄上看到。

▲在地房仲常能提供更即時、完整的資訊和專業服務。（示意圖／ET資料照）

最後，軍遠說，政府規範仲介最高服務費就是6%，賣4買2最常見，但他認為，制定天花板的政策有討論空間，這對仲介從業人員來說其實是不太公平的。

至於砍服務費，軍遠說，這確實常見，但換個角度想，若某一物件相當搶手，兩組買方都出一樣的錢，一人砍仲介費、一人不砍，但最終成功買到的就一定不可能是前者。