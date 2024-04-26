想買2小房出租！　網看一條件勸別買：絕對扣分

▲有些人會在意房子有沒有付車位。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者李芷萱／綜合報導

不少民眾在買屋、租屋時，會擔心停車問題，所以不考慮沒有車位的物件，一位民眾近日表是看中兩個房型，考慮買一個兩小房來投資，其中一間的缺點是沒車位，讓他好奇「兩房沒車位會是個抗性嗎？」引來一面倒的建議，「沒車位沒人要租吧」、「沒車位都是扣分」。

原PO在《home-sale》表示，手頭有些資金想買房出租投資，看到兩個有興趣的房子，一個是兩房華廈預售屋，沒有車位，另一個是三房大樓，屋齡15年有車位，位子都在火車站附近，好奇是沒有車位的房子是不是好選擇？

對此不少鄉民認為，原PO的地點不在雙北，沒車位絕對是扣分，「沒車位+小坪數，雙北加分，其餘扣分」、「我是買過兩房無車位，後來賠錢才賣掉的苦主」、「台北兩房可以沒車位，新竹我覺得不行」、「竹北兩房無車位淘汰+1」、「除了台北捷運有到的，都不建議沒車位」，但也有人指出，無論房子買在哪，沒有車位會都是扣分，「雙北沒車位也是照殺啊」、「幾乎都要有一個車位才好賣」。

本站先前也曾報導《用不到車位！男苦惱「該賣掉還房貸嗎」 一票網勸：會被直接跳過》，多數人仍認為，房子有付車位，未來若要賣房或出租，價格也比較不會受到影響，「支持出租，賣掉以後要換屋不好換，也會影響價格」、「租人～前陣子看房，沒車位的直接跳過不考慮」。