Q1移轉棟數創13年次高　永慶：全球大選年仍存變數

▲Q1全台買賣移轉棟數共8萬1013棟，年增26%，創近13年次高。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／綜合報導

3月全台買賣移轉棟數2萬9902棟，年增9.8%，統計Q1共8萬1013棟，年增26%，創近13年次高，僅低於2022年。專家表示，房市熱絡可延續到上半年，而下半年政經變數多，市場仍有待後續觀察。

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根據內政部資料，3月全台建物買賣移轉棟數為2萬9902棟，月增58%、年增9.8%，創下2012年以來次高紀錄，僅次於2022年。

另外觀察Q1，合計為8萬1013棟，與去年同期年增26.0%，是自2012年來交易量次高紀錄，僅次於2022年的8萬4776棟。

▲歷年Q1買賣移轉棟數整理。（表／記者項瀚製）

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，3月建物買賣移轉棟數，反映的是2~3月初的市況，年後民眾回歸正常生活與工作節奏，民眾看屋、購屋態度轉趨積極，加上景氣回溫與通膨預期，房市買氣回升。

陳金萍指出，去年3月《平均地權條例》修法通過，定調不溯及既往後，房市買氣回溫，交易量轉趨穩定，基期不低，「而今年受惠於經濟景氣回穩、對未來通膨預期的狀況下，以及新青安促動下，首購、自住族群積極進場，交易動能轉強。」

陳金萍預期：「這樣的熱絡市況可望延續至上半年，可審慎樂觀期待。不過下半年政經變數仍多，適逢全球大選年，經濟情勢、貨幣政策、金融市場走勢等仍面臨諸多不確定性，房市仍有待後續觀察。」

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