房東半夜「趁房客熟睡」偷關冷氣省錢　月租1.4萬零隱私

▲男子在新加坡以600新幣租下一個小房間，但房東訂下的規矩非常多。（圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名25歲男子在新加坡租屋生活，但他抱怨，即便談好晚間10時至隔日清晨5時可以開冷氣，但房東會在半夜3時趁他熟睡時，私自把冷氣關掉省錢，甚至會偷偷進入他的房間。

星洲網報導，男子在新加坡以600新幣（約新台幣1.4萬元）租下一個小房間，但房東訂下的規矩非常多，除了一周只能洗一次衣服、洗床單之前必須通知房東、晚上10時會鎖上大門等等，開冷氣的時間也有限制。

男子透露，在他入住之前，他與房東就已經談好每晚10時至隔日清晨5時是可以開冷氣的時段，但對方卻會在半夜3時趁他熟睡的時候，偷偷把冷氣關掉，氣得抱怨「冷氣有等於沒有，不會開冷風給你，也不會在晚上10點準時開」。

他還提到，不只是去洗澡的時候必須關掉房間電燈，清晨天還沒亮的時候也不能開燈；至於飲用水的部分，即便先前說好讓他能夠煮喝的水，但只要房東想要，便會把煮水壺收起來不給用，甚至不能自掏腰包買新的帶來用。

男子稱，房東還會偷偷進入他的房間，這根本毫無隱私可言，大嘆「遇到這樣的人真的晦氣！」

針對男子的遭遇，有網友留言表示，「我也曾經碰過類似的房東，合約到期之後，就趕快搬走了」、「遇到這麼變態的房東，為何不搬走？難道上網吐槽，他會變好嗎」。也有人認為，其實也有很好的房東，租房真的要看運氣。