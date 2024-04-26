浴室沒對外窗！他怕潮濕「想抽風機開整晚」　網推1物更方便

▲原PO租屋處的浴室沒有對外窗。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者郭卉寧／綜合報導

不少租屋族擔心電費太貴，用電都會特別注意。一名男網友表示，由於租屋處的廁所沒有對外窗，常常覺得房內很潮濕，讓人感到很不舒服，因此想把浴室的燈和抽風機開整晚，但又擔心電費太貴。對此，就有人建議他直接買除濕機。

原PO在Dcard以「浴室整晚開著電燈跟抽風機會很耗電嗎」為題發文指出，最近搬到廁所沒有對外窗的套房，雖然白天都會把房內的窗戶打開通風，但晚上洗澡完後，過沒幾個小時就會關窗睡覺，導致隔天起床後，整間房間變得很潮濕，讓人感覺很不舒服。

他接著表示，廁所抽風機的開關是和電燈連在一起，而租屋處一度電是5塊錢，「看了一下電燈15W（瓦特）、抽風機20W，有自己算一下，如果開整晚好像還好。」因此考慮是否要把燈開整晚，讓抽風機運作，保持乾爽，「不知道大家有沒有經驗，如果每天晚上都開著8小時，一個月電費大概多少？」

貼文發出後，網友紛紛回應，「自己覺得抽風機蠻沒用的，我都是用電風扇吹」、「不如直接買台除濕機，濕度降了就關掉」、「那個抽風很像抽心安的，我後來都買電風扇24小時不關，電費差沒幾塊錢」、「抽風機記得檢查有沒有管子接出去，很多都裝假的。然後抽風機太舊有燒起來的風險，有要換可以考慮直流的3W上下」。