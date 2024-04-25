近4年最大規模法拍標脫　昔日持有人背債潛逃被通緝

記者張雅雲／高雄報導

儘管底價一降再降，仍為今年規模最大法拍案「建台水泥高雄廠」，曾消失6年，2023年5月再度進入法拍市場，歷經一、二拍不斷流標，24日三拍底價約42.9億元，外界原本預估將繼續流標，不料由三禾資產以底價承受，成為2020年以來最高成交價法拍案。

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▲今年規模最大法拍案「建台水泥高雄廠」，債權人三禾資產以底價約42.9億元承受。（圖／記者張雅雲攝）

建台水泥是東帝士集團旗下公司之一，1965年成立，曾經輝煌一時，是全國最具規模的水泥廠之一，1979年開始發行股票，股票代號1107。

▲建台水泥是東帝士集團旗下公司之一，集團轉投資建台大丸百貨，曾還爆出老闆陳由豪掏空公司。（圖／記者張雅雲攝）

大高雄不動產開發公會理事長洪光佐表示，1997年亞洲金融風暴席捲全台，高雄不少上市建商如長谷、尖美、宏總、寶成等建設爆發倒閉潮，導致建台水泥本業經營不佳。

此外，東帝士又轉投資建台大丸百貨，連百貨也相當短命，在高雄只經營短短4年，加上集團又爆出老闆陳由豪掏空公司，進一步拖垮集團財務狀況，建台水泥也在2012年終止上櫃，正式下市。陳由豪身揹債務超過700億元，潛逃大陸，因此遭到通緝。

建台水泥近年資產陸續遭法拍，寬頻房訊發言人徐華辰表示，建台水泥高雄廠與土地2015年曾遭高雄地院執行法拍，當時流標至3拍後，消失在市場6年，直到2023年5月再次釋出被法拍，1拍底價為61億6596萬元，流標後2023年6月再度2拍，底價降為50億5610.9萬元，仍再度流標。

▲底價42億9771.9萬元，內含建物1筆及土地48筆，換算土地單價19.6萬元。（圖／記者張雅雲攝）

根據最新法院公告透露，法拍原因為債務人建台水泥「清償債務」強制執行，該建物位於左營區半屏山後巷1號，屋齡41年，建坪81.31坪，持分土地面積2萬1921坪，標售底價42億9771.9萬元，內含建物1筆及土地48筆，為今年全台底價最高法拍案，換算土地單價19.6萬元。

原本外界預估應為再度流標，不料24日進入3拍時，由三禾資產以底價承受。三禾資產截至截稿則尚未回應。

透明房訊經理陳慧瑜表示，該筆土地鄰近高鐵左營站，地段相當精華，周邊就是台積電楠梓廠及「左營高鐵科技之心公辦都更案」，但土地並非住宅用地，而是特定工業與鐵路分區，因此之前一再流標。

高雄市都發局表示，該案之前曾申請自辦重劃，將工業區土地變更為特定住宅區與商業區土地，因為重劃會內部產權糾紛，無法完成重劃，後來依照原先申請變更的協議書，由高市府依照都市計畫法定程序檢討回復為原分區「特種工業區」。

▲建台水泥名下資產歷年拍賣紀錄。（ETtoday製表）

陳慧瑜分析，儘管目前仍是工業用地，但2萬坪的土地資產價值仍然存在，吸引債權人三禾資產強制執行法院所定底價承買。若以特種工業區土地換算，單坪市值約22~30萬元，以此次底價來看也算略低於區域行情。

徐華辰表示，左營區受惠台積電效應，房市展現出自住、投資強勁需求，後續若能變更土地使用分區，雖然需要時間成本，但目前住三用地單坪60~70萬元左右，或是住五、商業區土地單坪120萬元起跳，變更後地價起碼也有40億元價差。

若是三禾主要是為了確保債權不貶值而承接，未來直接另行出售，也有獲利空間。

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