ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

近4年最大規模法拍標脫　昔日持有人背債潛逃被通緝

記者張雅雲／高雄報導

儘管底價一降再降，仍為今年規模最大法拍案「建台水泥高雄廠」，曾消失6年，2023年5月再度進入法拍市場，歷經一、二拍不斷流標，24日三拍底價約42.9億元，外界原本預估將繼續流標，不料由三禾資產以底價承受，成為2020年以來最高成交價法拍案。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲今年規模最大法拍案「建台水泥高雄廠」，債權人三禾資產以底價約42.9億元承受。（圖／記者張雅雲攝）

建台水泥是東帝士集團旗下公司之一，1965年成立，曾經輝煌一時，是全國最具規模的水泥廠之一，1979年開始發行股票，股票代號1107。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲建台水泥是東帝士集團旗下公司之一，集團轉投資建台大丸百貨，曾還爆出老闆陳由豪掏空公司。（圖／記者張雅雲攝）

大高雄不動產開發公會理事長洪光佐表示，1997年亞洲金融風暴席捲全台，高雄不少上市建商如長谷、尖美、宏總、寶成等建設爆發倒閉潮，導致建台水泥本業經營不佳。

此外，東帝士又轉投資建台大丸百貨，連百貨也相當短命，在高雄只經營短短4年，加上集團又爆出老闆陳由豪掏空公司，進一步拖垮集團財務狀況，建台水泥也在2012年終止上櫃，正式下市。陳由豪身揹債務超過700億元，潛逃大陸，因此遭到通緝。

建台水泥近年資產陸續遭法拍，寬頻房訊發言人徐華辰表示，建台水泥高雄廠與土地2015年曾遭高雄地院執行法拍，當時流標至3拍後，消失在市場6年，直到2023年5月再次釋出被法拍，1拍底價為61億6596萬元，流標後2023年6月再度2拍，底價降為50億5610.9萬元，仍再度流標。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲底價42億9771.9萬元，內含建物1筆及土地48筆，換算土地單價19.6萬元。（圖／記者張雅雲攝）

根據最新法院公告透露，法拍原因為債務人建台水泥「清償債務」強制執行，該建物位於左營區半屏山後巷1號，屋齡41年，建坪81.31坪，持分土地面積2萬1921坪，標售底價42億9771.9萬元，內含建物1筆及土地48筆，為今年全台底價最高法拍案，換算土地單價19.6萬元。

原本外界預估應為再度流標，不料24日進入3拍時，由三禾資產以底價承受。三禾資產截至截稿則尚未回應。

透明房訊經理陳慧瑜表示，該筆土地鄰近高鐵左營站，地段相當精華，周邊就是台積電楠梓廠及「左營高鐵科技之心公辦都更案」，但土地並非住宅用地，而是特定工業與鐵路分區，因此之前一再流標。

高雄市都發局表示，該案之前曾申請自辦重劃，將工業區土地變更為特定住宅區與商業區土地，因為重劃會內部產權糾紛，無法完成重劃，後來依照原先申請變更的協議書，由高市府依照都市計畫法定程序檢討回復為原分區「特種工業區」。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲建台水泥名下資產歷年拍賣紀錄。（ETtoday製表）

陳慧瑜分析，儘管目前仍是工業用地，但2萬坪的土地資產價值仍然存在，吸引債權人三禾資產強制執行法院所定底價承買。若以特種工業區土地換算，單坪市值約22~30萬元，以此次底價來看也算略低於區域行情。

徐華辰表示，左營區受惠台積電效應，房市展現出自住、投資強勁需求，後續若能變更土地使用分區，雖然需要時間成本，但目前住三用地單坪60~70萬元左右，或是住五、商業區土地單坪120萬元起跳，變更後地價起碼也有40億元價差。

若是三禾主要是為了確保債權不貶值而承接，未來直接另行出售，也有獲利空間。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

關鍵字：建台水泥法拍高雄東帝士左營三禾資產寬頻房訊透明房訊

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

租屋族快看！房東「超收電費」有法可管　定型化契約擬5月上路

為避免房東超收電價賺價差，內政部長林右昌說，今天起已預告修正租屋定型化契約，明定每度電價不得超過當期電費單的每度平均電價，房東每期收取的電費總金額，也不得超過電費單總額，5月上路應該沒問題。

9小時前

更換新瓦斯表後…重慶大批人「瓦斯費飆漲」有人增加5倍多！

重慶大批消費者在2023年下半年開始，就不斷投訴重慶燃氣，稱供給的燃氣（台稱瓦斯）費用暴漲，地區涉及江津、渝北、巴南、北碚等地。根據公開通報，有消費者表示，更換新的智慧燃氣表後，家中燃氣費用大幅成長，有的月份燃氣費用甚至比以前高2-3倍，更有甚者表示家裡今年3月份的燃氣費用增加了5倍多。

10小時前

創新高！美「3000萬元城市」飆至550座　佛州最貴宅要價95億

美國房市進入百萬美元時代。根據Zillow最新分析，全美有550個「百萬美元」城市，即典型的住宅價值超過100萬美元（約新台幣3250萬元），就如Zillow首席經濟學家歐森（Skylar Olsen）所說的，高價地區的興起反映了房市的供需緊張。佛羅里達州的那不勒斯2月登錄的一套豪宅，成為美國當今最昂貴的房產，售價為2.95億美元（約新台幣96億元）。

11小時前

男亂丟沙發辯稱借放　警1招反制影片曝光！開罰34.6萬

義大利一名36歲男子把兩張沙發隨處亂丟，扔在田野地上後離去，宣稱只是借放，之後還會回來拿。警方發現之後，用車子把沙發運回這名男子住處的花園，並處以1萬歐元（約新台幣34.6萬元）罰款。

12小時前

中台灣最大重劃區開發不到1成　建商押寶：基本盤很穩

14期重劃區為中台灣近40年來最大重劃區，自3年前開始有首案推出，累計至2023年底推案量已經來到800億元。但實際上以可開發面積來說，規模不到1成，在地業者估計，若14期完全開發，約可容納超過200棟建築，約5.7萬人。

13小時前

套房牆壁反覆發霉！4房客提前解約　房東油漆驚見「柱子在滲水」

台北市一名蘇姓房東將房屋隔成6間套房出租，未料111年間卻有多名房客提前解約搬離，進一步了解才發現室內牆面無故反覆出現大面積發霉狀況，蘇男追查後才驚覺是樓上房屋漏水，但經聯繫陳姓屋主反映、調解均未果，蘇男憤而提告，請求陳姓屋主賠償牆面除蟲、修復、及精神撫慰金等共34萬5100元。台北地院法官審理後，認為陳姓屋主應賠償6萬5100元。全案仍可上訴。

13小時前

台中市屋齡30年⭡老屋占4成　業者籲：危老獎勵不落日

內政部去年第四季統計，台中市住宅數量111萬3792戶，屋齡30年以上住宅比例44.06%，近期地震頻傳，台中市政府都發局表示，為提高居住品質及環境景觀，推動都市更新及危老重建勢在必行。業者也跳出來，盼《危老》時程獎勵不落日。

13小時前

屋主才買統帥超慘！他曝「更慘的沒講」：看要不要那麼狠罷了

自月初以來地震不斷，23日凌晨甚至連續發生2起規模6以上強震，造成花蓮市「統帥大樓」傾倒。根據實登，今年該社區1月還有交易紀錄，為次頂樓戶3房物件，屋主入手738萬元，尚有貸款要繳。就有人指出，更慘的是購屋貸款契約裡有1條款，「就看銀行要不要那麼狠罷了」，話題引發討論。

14小時前

婚房裝潢噴110萬！「高薪女1壞習慣」存款超慘：男友好可憐

「快結婚了，但還是守不住錢！」一名女網友透露，儘管她月薪有10萬，但卻是個月光族，最近還瞞著男友花掉10萬做醫美。事實上，原PO與男友有存一筆結婚基金，其中婚房預計要花110萬做裝潢，殊不知男友最近因工作賠掉60萬，加上她又偷做醫美，讓原PO哀喊「怎制止自己狂花錢？我男友好可憐。」

16小時前

搶先卡位信義區再盛繁華！99萬起入主「吉祥．如藝」抗震精品地標

全地產Pro Agent不動產代銷仲介執行長黃楷鈞表示，達永建設旨在將每個建案都打造成獨一無二的藝術品，「吉祥．如藝」當然也不例外，從地段、建築工法、格局建材到付款方式、接待行銷，每一項環節皆替購屋族貼心考量，提供精品級居住質感。

16小時前

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

讀者迴響

熱門新聞

屋主才買統帥超慘！他曝1條款「..

近4年最大規模法拍標脫　昔日持..

租屋族快看！房東「超收電費」有..

老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「..

更換新瓦斯表後…重慶大批人瓦斯..

還沒夏天「一票人都換家電」！全..

1棟住宅大樓都沒有　13期首家..

持有7年等不到價漲　科博館百坪..

新竹遊樂場1.9億交易「前手大..

牆壁反覆發霉害房客解約　房東驚..

ETtoday房產雲

最新新聞more

租屋族快看！房東「超收電費」有..

更換新瓦斯表後…重慶大批人瓦斯..

美「3000萬元城市」飆至55..

男亂丟沙發　警1招反制開罰34..

中台灣最大重劃區開發不到1成　..

牆壁反覆發霉害房客解約　房東驚..

台中市屋齡30年⭡老屋占4成　..

屋主才買統帥超慘！他曝1條款「..

婚房裝潢噴110萬！「高薪女1..

搶先卡位信義區再盛繁華！99萬..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366