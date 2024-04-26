嫩妻不給房「就不生孩」　他怒喊離婚！全場逆風：聰明的女人

▲老婆要求房子過到她名下，才願意生孩子。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「老婆要錢才肯生小孩！」一名人夫抱怨，爸媽急著抱孫，但老婆堅持子要房子過到她名下，或是便宜賣給她也可，才願意生孩子，一番話讓原PO氣炸了，「看在她年輕聰明基因好...不然真想離婚。」文章讓網友逆風狂挺，「生不生她的身體是由她來決定，有夠可憐嫁給你欸，感覺就是一個臭媽寶」。

一名男網友在Dcard表示，他是獨子的緣故，加上結婚2年遲遲沒懷孕，讓年邁的爸媽急著喊抱孫，而老婆坦言「沒保障不願意生」，而當初兩人只有登記裸婚，並沒有聘金。

對此，老婆要求原PO把婚前購買的房子過到她名下，或是便宜賣給她也可，讓原PO傻眼又無奈，「為了這件事我們吵起來，不喜歡她動不動就提到錢！」

原PO也透露，該間房子出租中，租金也是給老婆收，對於生孩沒有共識，又為了錢爭執的情況，讓原PO氣罵「看在她年輕聰明基因好...不然真想離婚。」

底下網友熱議，「生育確實是需要有足夠保障前提下才該思考的，不然哪天變單親媽媽不也是她在受罪？女方腦袋清醒，並非戀愛腦，值得慶幸」、「果然是聰明的老婆，知道該有的對價是多少，不會傻傻地吃虧，有腦的女人都知道生小孩對自己虧爆了」、「憑什麼因為你爸媽要抱孫她得生？生不生她的身體是由她來決定，有夠可憐嫁給你欸，感覺就是一個臭媽寶」。