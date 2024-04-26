華固第4度出手台中　再砸10.6億入袋14期1300坪地

▲看好台中市房市發展，華固（2548）再公佈砸下10.6億元，買進14期敦和段5塊土地，共計約1362坪土地。（圖／翻攝自Google Maps）
記者陳筱惠、項瀚／台中報導
看好台中市房市發展，華固（2548）再公佈砸下10.6億元，買進14期敦和段5塊土地，共計約1362坪土地，華固建設總經理洪嘉昇則表示，華固首案「頂滙」銷況佳，更加看好台中發展，此案將於明年Ｑ2季以後推案，初步規劃27坪～40多坪產品。
華固建設短短時間第4次出手台中重劃區土地，今（26）日重大訊息揭露再以總價10.6億元買進14期重劃區敦和段5塊土地，共計約1362坪土地，每坪單價78萬元。
該土地座落后庄路、崇德十路二段，整體面積為三面臨路角地，對此，華固建設總經理洪嘉昇表示：「初案『頂滙』銷況不錯，也看好台中戶籍人口明顯增加，城市建設出色，加上北市土地要超過500坪基地幾乎沒有，台中土地資源豐沛，相當看好台中。」
▲次新取得的土地初步規劃27坪～40多坪產品，最快明年第二季就會推出。（圖／翻攝自《158空間資訊網》）
此次新取得的土地初步規劃27坪～40多坪產品，最快明年第二季就會推出，另外，去年華固以總價10.44億元、每坪單價72萬元拿下14期「美和段」1450.25坪角地，順利的話預計今年9月、10月有望進場。
台中在地土地開發業者則表示，北部建商陸續插旗台中市重劃區土地，除了首戰產品定位完善取得捷報，建商信心大增，積極佈局，另一面則是堆高土地單價，會不會形成在地中小型建商壁壘，有待觀察，不過，未來14期戰場將更加猛烈。
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