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台中OL想住舒適「租金1.2萬起跳」！房仲也有感：租屋市場很變態

▲▼ 租屋 。（圖／記者林裕豐攝）

▲原PO感嘆台中租屋越來越貴。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

近年來房價越漲越高，就連租屋市場也有感。一名網友就說，在台中租了幾年的房子，起初5坪套房大約6000元，現在基本上都要1萬，如果想要住得舒適、設備齊全，就要1.2萬起跳，忍不住感嘆，現在即使付1/3薪水去繳房租，也只能維持普通偏下的生活水準而已。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，她畢業之後就在台中租房工作，大多都在西屯區或西區，陸續換了3、4間租屋處，從剛畢業住5坪套房月租6000元，現在3年過去5.5坪套房已經要1萬元了，且房子條件也沒有很好，空間陳舊還有壓迫感，頂多浴室裝潢有翻新。

但看了好幾間套房，她發現如果想要住得舒適、設備齊全，包括陽台獨洗曬、飲水機、冰箱、電視等，基本都要1.2萬起跳，好奇「現在租屋行情似乎都是這樣了嗎？」

她也說，雖然知道現在還是有萬元以內的套房，不過幾乎都是主打學生族，內部空間髒髒舊舊的，已經出社會的她實在不想再住這種空間，忍不住感嘆，「現在這時代儘管扣去薪水1/3繳房租，也只是維持普通偏下的生活水準而已」。

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO表示，台中好一點的套房都要1.2萬起跳。（示意圖／記者劉維榛攝）

文章一出隨即掀起共鳴，網友表示「租補政策上路之後，租屋行情漲幅真的很有感，在地屋主真的有想過，台中的拉力值得付到這麼高額的租金嗎？計畫最晚明年要出走了」、「市區沒得選，就是這麼貴」、「有些房子破舊到，我認為房東本人也不可能願意住在這樣的環境，怎麼好意思這樣出租啊」、「台中真的炒很兇，非常誇張，有的都跟台北市蛋黃區租金同步了」。

也有房仲表示，「我自己做房仲也覺得現在租屋市場好變態，能住人的房子就要10000起跳，10000以下要嘛缺東缺西，要嘛安全有疑慮，要嘛對健康有威脅，現在租屋族真的很可憐」。

關鍵字：台中租屋市場房價房租租屋族

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