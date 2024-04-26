掛蚊帳也沒用！他1睡姿招來「爆量蚊子聚餐」...超癢畫面曝光

▲即使加裝全包式蚊帳，苦主的「第2根腳趾」仍因孔洞遭蚊子大軍襲擊。（圖／擷取自Facebook／爆廢1公社）

圖文／CTWANT

時序進入初夏天氣越來越炎熱，蚊蟲也紛紛出籠擾人清夢，不少民眾為了防止被叮咬，特地在床上加掛蚊帳，好讓自己一夜好眠，不過就有一名網友崩潰分享，他只是不小心將腳趾輕貼在蚊帳上，怎料卻招來「蚊子大軍」集體聚餐。照片曝光後，網友忍不住憐憫直呼「看著就好癢，腳趾會很腫吧！」

一名網友在臉書社團《爆廢1公社》貼出「人體捕蚊燈」的慘照，只見苦主躺在床上睡覺，周圍還用全包式蚊帳保護，好讓自己不被蚊子打擾，沒想到百密必有一疏，他的腳底因為睡姿緊靠在蚊帳上，大批蚊子爭相聞香而來，透過紗網孔洞聚集在「第2根腳趾」飽餐一頓，遠遠望去黑壓壓一片，幾乎快看不見肉色的腳趾。

雞皮疙瘩畫面一出，引起網友留言熱議，「太扯，這樣還能睡真的很厲害」、「我看了都覺得癢死，他怎麼還沒醒來」、「夭壽喔，我看這根腳趾沒救了」、「好可怕，密集恐懼症」、「想知道一個指頭可以容納幾個包」、「可以不要在人家腳趾頭上聚餐嗎」、「這時候拿電蚊拍過去會非常過癮」、「不知道明天這個腳趾會多腫。」

另外也有大批網友刷一排，直呼「拍攝者不救？」、「拍什麼拍，快救他啊啊」，更有人敲碗最終結局，「我要看後續啊啊啊啊」、「想知道被叮完的樣子…」、「想知道，後來腳趾頭到底癢到什麼境界！」

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