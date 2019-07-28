ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

影／建商拖驗屋！他擔心「強碰農曆7月」…求助：鬼月能裝潢嗎　網一招秒解

ETtoday房產雲

網搜小組／綜合報導

再過半個月就要邁入農曆七月，也就是台灣人俗稱的「鬼月」，雖然鬼月效應越來越淡，但大部分民眾還是不喜歡在鬼月搬家。一名網友在PTT發文請益，表示因為建商拖到現在才開始驗屋，裝潢也勢必會經過農曆7月，忍不住直問，「請問鬼月農曆7月能裝潢嗎？」話題意外吸引討論。

這位網友在PTT的home-sale板上發文表示，「因為建商拖到現在才開始驗屋，勢必裝潢一定會經過今年農曆7月」，最後忍不住請教其他人，「農曆7月可以裝潢嗎？」看到貼文後，也有人在留言處搭問，「裝潢到一半遇到鬼月需要停工或拜拜嗎？」

▲▼裝潢,粉刷,油漆。（圖／pixabay）

▲原PO發問「農曆7月可以裝潢嗎？」（示意圖／pixabay）

►不為人知的房產小秘密都在這，ETtoday房產雲讓你掌握房價波動

▲▼水電工,線路,工人,維修,修理,裝潢,電線,。（圖／pixabay）

▲網友認為，鬼月前開工、鬼月後驗收入住就好。（示意圖／pixabay）

其他人紛紛留言，「不一定一次驗屋就交屋吧？看能不能鬼月前交屋，裝潢就鬼月後開工」、「在7月前開工，在7月後驗收入住即可」、「沒問題，但是入住開工拜拜不要」、「問過設計師，他說開工拜拜跟搬家不在農曆7月就好」、「我驗屋到交屋就花了1個多月，別擔心。」

還有網友開玩笑，「真的看到鬼，房子賣我，我要開見鬼遊樂園，入場門票一百塊美元比照環球影城」。不過大部分的人都認為，「人比鬼更恐怖」、「裝潢的事件自己都不能決定，還要問誰」、「信就避開，不信就做，你怎麼會覺得網友比設計師還可信。」

至於想在民俗月搬家的話，崔媽媽基金會曾發文指出，如果是租屋族非搬不可，可以選擇在鬼月開始前先搬床過去「安床」，其他家當慢慢再搬。萬一預約不到搬家公司，崔媽媽基金會推薦的搬家業者建議，只要挑對良辰吉日、做好淨宅儀式，就算是鬼月搬家，也能平安迎新居。

►小知識大決定，買房需要知道的一切都在這，一起加入ETtoday房產雲

關鍵字：鬼月民俗月裝潢買房PTT

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/2107

影／1天跑10單賺2千↑！UberEATS外送員曝「薪水計算公式」...獎勵金是關鍵

美食外送平台UberEats、Foodpanda正夯，路上經常可見外送員們穿梭車陣的身影，網上也不乏「賺很大」的討論聲浪。一名UberEats外送員就透露收入計算方式，直言這份工作主要是賺獎勵金，而且..

7月15日 15:51

//cdn2.ettoday.net/images/4234

影／才剛嗆完！館長霸氣接戰書「桃機旁邊打」　陸MMA冠軍拳王連兩PO文...縮了

繼大陸拳王練喻軒向「館長」陳之漢下戰帖後，13日又有更大咖的MMA（綜合格鬥）重量級冠軍吳紫龍嗆聲約戰；面對連番出現的挑戰者，館長豪無畏懼接戰，要大陸選手乾脆全部一起上，直接在桃園機場旁開打。不過今（..

7月14日 15:20

//cdn2.ettoday.net/images/4234

嗆館長「小孬孬」！劉樂妍「機場約戰」求死：我還活著你就是孫子

「館長」陳之漢近期遭到多人指名約戰，其大陸練喻軒、前健美國手林志成及女星劉樂妍都紛紛出面嗆聲，但最後卻一個都沒開打，讓館長非常無奈，希望全部都到桃園機場旁的停車場「一次一起打」。對此，劉樂妍發文嗆聲，..

7月14日 20:47

//cdn2.ettoday.net/images/4234

桃園男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾　網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

桃園一名網友在臉書社團「爆怨公社」PO出一段車禍影片，可以看見一輛機車要左轉時遭後方的女子撞上，但網友仔細看才發現，原來兩人都是「三寶」。

7月15日 00:07

//cdn2.ettoday.net/images/4232

整盤煮熟紅蝦沒人吃！隔壁客人全走光超浪費　她近看秒頓悟：高手

原以為這桌客人是浪費食物，沒想到真相卻是出人意料的「藝術品」。一名女網友日前吃飽離開火鍋店時，發現隔壁桌客人竟然放著一盤煮熟的蝦子沒吃就走了，令她覺得很可惜。沒想到她隨後走近一看，才發現盤子上一尾尾「..

7月13日 18:26

//cdn2.ettoday.net/images/4234

影／中壢小屁孩「餐廳踩椅子」被勸！媽惱羞狂罵店員　怒甩餐點嗆：不吃了

桃園中壢一間位在中原大學附近的麵店14日營業時，接待一對母子上門外帶餐店，但期間孩子穿鞋在店內亂跑，還踩在每張椅子上，引起店員注意。當時店員好心告知要注意安全，豈料母親一聽惱羞，不僅當場飆罵店員歧視、..

7月14日 20:12

//cdn2.ettoday.net/images/4010

影／鹹酥雞老闆冷嗆「沒達低消別買了」　媽為兒忍住...回家一查：列拒絕往來戶

許多餐廳或者咖啡廳都會事先告知客人店內有低消，不過「國民小吃」鹹酥雞似乎比較少有這樣的要求。一名女網友在深夜欲購買炸物回家，沒想到老闆態度超差，看了她所夾的食物後冷回一句「沒達低消不要買了」，讓她超傻..

7月14日 13:03

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

臉書「冷氣賣1萬5」…客譙沒屁..

房東2條件…約到期退2萬4　網..

房買女友名下！他傻養3年冒綠光

她幫洗IKEA鯊魚…網愣身材大..

一房17坪2700萬　他驚：啥..

PO車位配置圖問怎選　網「關鍵..

每天背爸爸爬3樓！他想分家被網..

空房傳鈴聲　護理師一句…安靜了

剩2天交屋！房仲丟「傻眼消息」..

新北「6000坪大套」只租6千..

ETtoday房產雲

最新新聞more

他問鬼月能裝潢嗎　網一招秒解

每天背爸爸爬3樓！他想分家被網..

房買女友名下！他傻養3年冒綠光

砍樹卻驚見絕世美景　他花8個月..

房東問「洗冷氣費用誰出」網戰翻

鬼月議價好時機　房價漲跌數據一..

夫妻300萬貸款「3萬出租」網..

PO車位配置圖問怎選　網「關鍵..

房仲深入特偏遠學校　伴讀布農族..

房仲贊助金曲歌王　辦銀髮族「恁..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366