影／建商拖驗屋！他擔心「強碰農曆7月」…求助：鬼月能裝潢嗎　網一招秒解

網搜小組／綜合報導

再過半個月就要邁入農曆七月，也就是台灣人俗稱的「鬼月」，雖然鬼月效應越來越淡，但大部分民眾還是不喜歡在鬼月搬家。一名網友在PTT發文請益，表示因為建商拖到現在才開始驗屋，裝潢也勢必會經過農曆7月，忍不住直問，「請問鬼月農曆7月能裝潢嗎？」話題意外吸引討論。

這位網友在PTT的home-sale板上發文表示，「因為建商拖到現在才開始驗屋，勢必裝潢一定會經過今年農曆7月」，最後忍不住請教其他人，「農曆7月可以裝潢嗎？」看到貼文後，也有人在留言處搭問，「裝潢到一半遇到鬼月需要停工或拜拜嗎？」

▲原PO發問「農曆7月可以裝潢嗎？」（示意圖／pixabay）

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▲網友認為，鬼月前開工、鬼月後驗收入住就好。（示意圖／pixabay）

其他人紛紛留言，「不一定一次驗屋就交屋吧？看能不能鬼月前交屋，裝潢就鬼月後開工」、「在7月前開工，在7月後驗收入住即可」、「沒問題，但是入住開工拜拜不要」、「問過設計師，他說開工拜拜跟搬家不在農曆7月就好」、「我驗屋到交屋就花了1個多月，別擔心。」

還有網友開玩笑，「真的看到鬼，房子賣我，我要開見鬼遊樂園，入場門票一百塊美元比照環球影城」。不過大部分的人都認為，「人比鬼更恐怖」、「裝潢的事件自己都不能決定，還要問誰」、「信就避開，不信就做，你怎麼會覺得網友比設計師還可信。」

至於想在民俗月搬家的話，崔媽媽基金會曾發文指出，如果是租屋族非搬不可，可以選擇在鬼月開始前先搬床過去「安床」，其他家當慢慢再搬。萬一預約不到搬家公司，崔媽媽基金會推薦的搬家業者建議，只要挑對良辰吉日、做好淨宅儀式，就算是鬼月搬家，也能平安迎新居。

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