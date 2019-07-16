400萬買雙語學習環境　高雄第一個雙語首購宅今動土　

▲鋭揚建設的預售案「鋭揚新世代」今天動土，但該案已賣出100戶。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

鳳山的「新五甲特區」最近熱度高，愈來愈多建案進駐，鋭揚建設的預售案「鋭揚新世代」今天舉行動土典禮，上揚國際建築團隊總經理林聰麟表示，該案將規劃為高雄第1個雙語社區，還沒正式銷售就已經賣出100戶，未來2年該公司也將在新五甲特區推出5個建案。

▲「鋭揚新世代」標榜各式保固措施。（圖／記者陳建宇攝）

「鋭揚新世代」是鋭揚建設在新五甲特區推出的第2個建案，承襲該公司一罐的風格，提供每年歲末年終油漆房屋健檢、2年專業代管、居家設備3年保固、5年防水保固，以及結構安全25年保固。此外該案也規劃獨立的休閒會館、泳池等設施。

▲該案預計規劃為高雄第1個「雙語社區」。（圖／記者陳建宇攝）

上揚國際建築團隊總經理林聰麟表示，除了硬體設備之外，「鋭揚新世代」也將規劃高雄首個「雙語社區」，未來將與知名外語教育機構合作，讓社區成為國際化的雙語社區。

▲上揚國際建築團隊總經理林聰麟表示，明年鳳山房價將全面站上2字頭。（圖／記者陳建宇攝）

「鋭揚新世代」全案規劃24~45坪的2~3房，房價每坪20~22萬元，林聰麟指出，就是因為這樣的高CP值才能獲得民眾青睞，不過他也認為鳳山區的房價近年緩步上升，將於明年全面站上2字頭，未來想在鳳山找到1字頭房價的建案難度將會提高。