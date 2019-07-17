高雄新推案量大藏賣壓隱憂　業者稱賣的多不怕

▲高雄市不動產開發公會今天舉行房市研討會，吸引許多建商及代銷業者參加。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市不動產開發商業同業公會16日舉行房屋市場研討會，針對下半年高雄房市討論，吸引許多建商、代銷業者參加，尤其今年高雄推案量是否過大的議題，就有專家認為推案量雖然大，但成交率也比過去高，量能仍穩定在安全範圍內。

研討會一開始，高雄市不動產開發商業同業公會理事長黃烱輝就明白指出，建築業已經不是高毛利的時代，年投報率僅有3%，建商們必須要審慎面對。

▲高雄市建投公會副理事長陸炤廷（左3）表示，樂齡住宅將成為未來的趨勢。（圖／記者陳建宇攝）

而該會副理事長、華友聯開發董事長陸炤廷則指出，今年預售屋量體大，似乎也開始出現投資客，建商應該要針對住宅規劃做出差異性。此外，陸炤廷也認為「樂齡住宅」將會是未來10~20年的趨勢。

▲今年高雄推案量大，但代銷業者認為成交速度仍快，量能還算穩定。（圖／記者陳建宇攝）

不過代銷業者對於建商擔心的「推案量」問題倒是不擔心，高雄市代銷公會常務監事謝哲耀指出，銷售現場有所謂的「成交比」，就是來看屋的人數與成交人數的比例，他表示過去成交比約20比1，也就是20個人來看屋後才有1個人買房，但這個數值今年提升到15比1、甚至10比1，成交動能比起去年更多。

此外，謝哲耀也指出，今年上半年高雄房市的過戶量比去年增加20%，量能穩定的狀況下，今年較高的推案量也還算穩定。