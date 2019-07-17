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大台北生活共同圈住哪？ 桃園PK林口引爆網戰　

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▲桃園捷運時代正式來臨，市府增設捷運及資訊局於4月1日掛牌。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園藝文特區當地多有重大興利建設，包括捷運綠線、桃園總圖、經國轉運站等，屬黃金地段。（圖／記者楊淑媛攝）

記者黃靖惠／綜合報導

「桃園藝文特區」以及「林口生活圈」同是大台北生活共同圈，但兩地卻經常被網友比較，甚至引發論戰，但若回歸市況評估，房仲業者分析，藝文特區因多項交通建設，以及豪宅商辦等群聚、機能便利，身價易漲難跌，反觀捷運林口站採買並不方便，且機捷票價高，通勤族仍多以汽車、公車代步。

網友在PTT論壇發文「桃園藝文特區VS林口生活圈」大家會選住在哪？更挑釁發問「只問一句，藝文特區除了氣候比林口乾燥外，還有什麼地方贏過林口？」，此文一出，兩地網友隔空交戰。

許多支持藝文特區的網友表示，「外國人多，國際化程度高」、「桃園升格後改善了基礎設施」、「林口有工廠」、「生活機能藝文特區贏」、「林口畢竟在山上，環境必較封閉，出門不是走中山高，就是坐機捷，相對桃園台地交通較方便」，更反問「林口除了離台北近以外，有什麼桃園沒有的？」。

但支持林口的網友也反駁，「林口有文青特區，現在文青很夯」、「林口工廠集中在桃園龜山吧」、「拿整個林口跟1小塊藝文比，然後說機能差不多，那該算誰贏？」、「同樣是大台北生活圈，兩地半斤八兩，離台北近的就贏了」。

最後有理性的網友分析，「無論是選擇林口或桃園，其實都是因為台北房價太高，最終做出不得已的選擇，沒必要互相攻擊，希望兩邊都能持續進步～」

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，桃園藝文特區當地多有重大興利建設，包括捷運綠線、桃園總圖、經國轉運站等，屬黃金地段更錦上添花，豪宅與高檔次店面、商辦齊聚，走向看齊台北信義計畫區，身價易漲難跌。

至於林口房市，陳炳辰指出，目前林口被詬病的不外機捷票價高，通勤族群仍以自用汽車、公車為主，上下班交通相當壅塞，加上鄰近捷運林口站採買機能並不算方便，當地10年內新屋平均房價仍在33萬左右，因此建議不妨往長庚醫院站周邊，房價相對平實，生活機能也較好，且確實可發現該區塊買氣不弱，值得有意於林口居住者參考。

關鍵字：桃園藝文特區林口生活圈網友生活機能

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