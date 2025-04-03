爽換新工作「1情況」卻尷尬了！他怕房貸出問題　釣出過來人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前表示，最近面試到一間很想去的公司，月薪也比現職高；尷尬的是，他去年買的預售屋，將於今年8-9月間交屋，讓他不禁擔心，換工作會導致房貸出問題。PO文掀起討論，同時也釣出過來人，坦言這很難講，建議可先向預計貸款的銀行詢問。

網友在Dcard發文提到，他去年買了一間預售屋，預計今年8、9月份交屋；不過，他最近面試到一間想去的公司，月薪比現職高，如果正式的錄取通知下來，會無縫接軌進入新工作，預計4月報到，但這也讓他不禁擔憂，「會影響到房屋貸款嗎？」

原PO表示，「在網路上，有看到需要6個月薪資證明的，那需要在同一間公司嗎？還是有連續的薪轉證明即可？也有看到在百大企業的話，只要3個月薪資即可，好怕換了房屋貸款出問題。」

對此，網友們紛紛回應，「你都說無縫接軌了，如果前後工作薪資沒差太多，且也都有薪轉的話，影響不大」、「過渡期不要太長，基本上穩定的都可以」、「我也好想知道這個問題」、「持續有勞保就沒關係的，放心轉職沒問題，況且新工作薪資比原工作高的話，談房貸時是加分條件，甚至還能多貸0.5成」。

另外，PO文也釣出有相同經歷的過來人，留言指出「我之前是提供勞保投保證明給銀行」、「這很難講，我在現職公司已經1年半，銀行還是希望我給出完整1年的薪轉，例如去年1-12月，都是在同一家公司發出的薪轉，但其實我跟前一份也是無縫接軌，所以知道後也不敢在交屋前換工作，只能說很看銀行審核機制，建議可以先跟預計貸款的銀行問問看」。