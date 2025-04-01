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砸6000萬買「海上豪宅」環遊世界　女：原本的房子也不會賣

▲▼ 。（圖／翻攝自Storylines）

▲這艘住宅郵輪MV Narrative預計2027年啟航。（圖／翻攝自Storylines，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國亞利桑那州一名女子熱愛獨旅，如今的她選擇成為住宅式郵輪的乘客，也就是砸下190萬美元（約新台幣6238萬元）直接購買裡頭的房間，要住在「海上豪宅」環遊世界。

紐約郵報報導，女子基爾戈兒（Debra Kilgore）在她的2名子女陸續過世之後，就下定決心盡可能充實地活著，她喜歡獨自外出旅行，在夏威夷有房子，每年會去2至3趟，也去西班牙、葡萄牙旅遊，平時也會開車載著愛犬在美國到處玩。當她的朋友成為全球第一艘住宅郵輪「世界號」的住戶之後，她便開始著迷於在郵輪上過日子的想法。

就在2022年2月，基爾戈兒看到一篇新豪華住宅郵輪MV Narrative的文章，才隔短短2周，她就支付1萬美元訂金，預定12樓RU-3房型，格局1房1.5衛浴，期待能在郵輪陽台望向無垠大海，前往地中海、南太平洋、希臘群島等地方。基爾戈兒指出，雖然花費190萬美元買下住宅郵輪上的家，但不會賣掉原本的房子，也計畫偶爾飛回美國探望家人。

▲▼ 。（圖／翻攝自Storylines）

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這艘住宅郵輪MV Narrative預計2027年啟航，總計有530套附家具的海上住宅社區，提供一房至四房的房型，價錢從100萬美元至800萬美元不等，另外還有每間最多4名屋主的共享購買方案，也有工作室。除了房間費用，郵輪上每戶每年還必須支付6.8萬美元至24.5萬美元的額外費用，這些費用涵蓋餐飲、運動裝備、客房服務、船舶營運維護等。

郵輪也會有健身房、游泳池、咖啡廳、酒吧、美髮沙龍、高級餐館等，對於未來可能的疫情爆發也有相應措施，每戶房內配備暖通空調（HVAC）防止受汙染空氣再循環，也有感應器與監測裝置測量體溫、血壓等健康狀況。基爾戈兒說，「我去過很多地方，在其他國家也生病過，我不會擔心這個」。

關鍵字：獨旅郵輪北美要聞

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