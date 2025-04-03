客廳1家具根本酷刑「小姪女睡到哭」　他傻眼：為何長輩超愛

▲每個時代流行的家具和裝潢風格都不同。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每個時代流行的家具和裝潢風格都不同，一名網友表示，媽媽、舅舅、外婆家客廳都是放超硬的古早木頭椅，可是沒有用椅墊的話，坐上去屁股根本會坐到開花，平常累了想躺上去也是一個酷刑，小姪女甚至睡到哭出來，不禁納悶「為什麼有些長輩超喜歡這種木椅啊？」話題引發熱議。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「為什麼長輩的家客廳都這麼喜歡這種木椅？」那種古早木頭椅如果沒有放椅墊，光是坐上去就會覺得屁股開花，「客人來了只能坐那個折磨人的木椅，更不用說有些累了，想躺都不能躺。」

有次3、4歲的小姪女累了，躺在木椅上睡著，可是睡到一半就在哭，因為身體麻到痛。原PO不禁納悶，「為什麼有些長輩超喜歡這種木椅啊？坐上去本身就是酷刑了，你躺下去，醒來全身直接快樂的不得了，又麻又痛又酸的，連客人也要一起受這種酷刑。」

貼文引發討論，「木椅好好保養可以用三十年耶」、「不長蟲、不用保養、不怕寵物抓、堅固耐用」、「好的木椅配座墊真的很耐用」、「又醜又難坐，還不會壞，超討厭這種木椅」、「支撐力好、堅固耐用、好清潔，缺點就是硬跟重，看個人喜好」、「當你老了腰不好，就知道沙發爛在哪。」

事實上，丹妮婊姐2018年曾在臉書PO出木頭椅照片，直言這種椅子太硬，坐起來屁股容易痛，好奇問：「為何長輩都愛這種椅啦！到底多能吃苦！還是說這是要防止電視看太久所以特地發明的沙發種類！」

▲古早木頭椅。（圖／翻攝自丹妮婊姐臉書）

當時有網友表示，年輕人喜歡攤在較軟的沙發，骨頭會慢慢變形，很多不到30歲就脊椎側彎，80歲的老太太睡榻榻米，坐姿正常、筋骨軟Q的大有人在，直言這種椅子的設計其實對人體較好，如果坐這種椅子不舒服，那就表示筋骨已經歪掉了。

不只如此，更有人表示木頭椅美觀耐用，使用數年打磨，如果太硬的話可以加墊子，就能讓人舒服到不想起來。也有人開玩笑說，「應該是防止沙發太舒服被佔據」、「其實也滿有味道的，而且真的可以用很久」、「好不好坐不是問題，重點是踢到椅腳真的超級痛」。