房市潛規則揭密　預售屋、成屋誰較貴？專家全都指向它

▲成屋看得到摸得到，但是房價不一定比預售屋貴。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

民眾購屋時買的產品不外乎兩種：預售屋和成屋，但是買哪一種比較划算？就有民眾在網路論壇上發問，到底預售屋和成屋，哪個比較貴，房地產業者則不約而同回答：「預售屋較貴。」

很多民眾都會質疑，成屋看得到摸得到，預售屋什麼都沒有，為何預售屋可以賣比成屋更高多價格？京城建設發言人周敬恆表示，預售屋賣的是未來的產品，通常出現在市場氛圍看好的時候，高雄尤其明顯，若建商看好未來的房市，認為有增值利益，房價就不可能比現在的成屋低。

▲高雄預售屋多出現在看好未來房市的時間點，因此房價會比成屋高。（圖／記者陳建宇攝）

周敬恆解釋，預售屋的概念就像是建商與消費者現在簽訂了「期約」，期約到期之後房子也不可能賣給別人，為保證能夠取得一定的增值利益，房價勢必要賣得比成屋高，這點在全台灣都一樣。

▲買成屋短期就必須拿出大筆自備款，對部分民眾來說現金壓力大。（圖／記者陳建宇攝）

但預售屋的價格比成屋貴，民眾為何不買成屋就好？這就牽涉到付款方式，高雄市房屋市場調查協會理事長蔡紹豪表示，以成屋來說一般都是貸款80%，自備款20%，若以總價1000萬元的房子計算，買成屋一口氣就要拿出200萬元的自備款，對許多購屋族來說是很大的現金壓力。

反之，預售屋的付款壓力並沒有這麼大，蔡紹豪指出，預售屋的付款方式，通常會把自備款20%拆成訂簽、工程期、簽約用印、交屋等等，等於自備款也是分期攤還的概念，最多一次就是繳10%，若同樣用總價1000萬元計算，最多一次只要拿100萬元出來，壓力比起成屋小很多。

也因為付款壓力較輕，民眾也比較能接受預售屋房價比成屋高，畢竟不是現下就要一次付清自備款，蔡紹豪指出，很多民眾就會把買預售屋當成強迫自己儲蓄。