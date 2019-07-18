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洗衣機不會轉！愛妻「暴力維修法」　夫一看爆傻眼…網噴笑：太聰明

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▲洗衣（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲洗衣機壞了，人妻竟然直接怒踹兩腳！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

若發現遙控器壞了，不少長輩會直接「拍拍」兩下，暴力維修法讓人看了哭笑不得！近日一名人妻發現洗衣機壞了，等不及老公換新皮帶，竟然也使出「佛山無影腳」很踹兩下，下場讓老公好崩潰。

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》分享老婆天兵事蹟，他透露，日前洗衣機運作到一半，突然不動了，老婆急著呼喚原PO，緊張解釋故障狀況，「早上衣服放下去，它不轉，燈有亮，有聲音不轉！」原PO化身維修達人，一秒就判定是皮帶斷了，超Man喊話「我等下在去換皮帶。」

怎料，老婆仍吱吱嗚嗚地說「然後然後～」原PO頭上狂冒問號，耐心安撫她「慢慢說不要急」，老婆才吐出實情，「然後我踢了它兩下，他就『砰』～不動了！」原PO瞬間臉綠，對於女人家的修家電的方法，完全不敢領教。

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▲▼洗衣機不會轉！愛妻「暴力維修法」　夫一看爆傻眼…網噴笑（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲網友笑虧，原PO不能惹老婆生氣！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

文章掀起大批網友笑炸，紛紛調侃「很聰明捏，知道要踢兩下」、「被打敗了」、「很台灣人的做法啊」、「遙控器沒電也是拍兩下」、「蹦！ 剛好換一台！」、「沒錯！不管是什麼，先擊個兩下再說」、「好強大～連皮帶都不用換XD」、「直接換新的」、「本來還能修，現在直接GG」、「好厲害的佛山無影腳」、「不能惹老婆，下場會跟洗衣機一樣」。

關鍵字：洗衣機老婆維修老公

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