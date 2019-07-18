兒子裸睡！仙氣媽進房邪笑...「濕黏小山丘」神展開　網歪樓喊乾媽

▲大兒子整晚包餛飩，讓媽媽想歪了！（圖／網友Mia提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／綜合報導

一名媽媽壞心出賣兒子，日前她走進房間，赫見地板上有一座濕黏小山丘，發現都是用過的衛生紙，笑虧「你晚上是都在幹嘛呀？」掀起萬名網友朝聖，有人心疼發現真相，直呼「鼻過敏才會懂啦！」

一名飄仙氣媽媽在臉書《爆廢公社》PO出爆笑照片，某天早上進去兒子房間，看著孩子裸上身熟睡中，地板上還堆起一座「餛飩山」，她不禁想歪喊話「兒子你晚上是都在幹嘛呀？」

PO文引發1.3萬人關注，有人笑虧「500發子彈上膛了」、「清理子孫人數」、「很操哦，馬麻要給他補一下了！」、「失戀嗎」、「以量取勝的感覺」。不過，有過來人一看秒懂真相，「包整晚餛飩累壞了」、「過敏真的很辛苦，我兒子也這樣」、「這絕對是鼻子過敏，真的很不舒服」、「過敏兒+1，看到這麼多衛生紙就覺得鼻子跟人中痛痛的QQ，不過睡覺的時候有穿衣服跟裸睡比起來，早上起來真的比較不會過敏」、「我超懂，買空氣清淨機真的有差，我是24小時都開著不關」。

▲原PO彷彿大學生的容顏，看不出已39歲！（圖／網友Mia提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

另外有眼尖網友發現，原PO保養有術，難以置信已晉升人妻人母，「媽媽真的好正好美…好年輕…對不起我錯題了」、「你確定你是他媽媽？…（啊歪樓了！」、「被仙女媽媽出賣XD」、「辣媽耶！逆齡啊～～抱歉離題了」、「 有這麼美的媽媽」。

媽媽「Mia」本尊也接受《ETtoday新聞雲》訪問，她透露自己69年次，職業是造型師、新娘秘書，所以本身也非常愛美。身材火辣的Mia也完全看不出是兩個孩子的媽，她說，被過敏所苦的是老大，目前要升高一，兒子只要過敏發作起來，「其實蠻嚇人的」，也讓她很心疼。

▲網友暴動了！（圖／翻攝臉書爆廢公社）