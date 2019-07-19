屋主被套牢！　逾4成套房賣超過一年　比豪宅還難賣

▲網路套房待售物件，全台逾4成難賣。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張菱育／台北報導

近年不少建商推出小宅產品，認為在少子化之下，小坪數產品應該最好賣，但是人算不如天算，統計網路待售物件，發現全台套房竟逾4成已經賣超過一年尚未賣掉，其中全台套房滯銷最重的信義區及松山區套房，平均售價就高達1801萬元與1444萬元，讓民眾望之卻步，因此嚴重滯銷。

根據《屋比房屋》統計網路住宅待售物件，全台套房有44%已經賣超過一年，滯銷程度高於2房的35%、3房的36%、4房以上的39%，甚至比大坪數產品還難賣。此外，觀察各都待售物件發現，北市滯銷一年以上的套房比重高達55%，新北則高達47%，其中信義區及松山區的待售套房滯銷佔比甚至高達62%。

屋比房屋總經理葉國華表示，少子化影響，近年全台人口成長趨緩，民眾住屋需求確實跟以往產生質變，需求坪數與房數都有逐漸縮減的狀況。由於民眾對於居住空間仍有一定的期待，觀察目前市場各房型的滯銷狀況來看，目前僅有2房左右的產品，因「總價與起居空間，恰好位於買方能夠接受的底限」去化較快。若是15坪以下的小套房，其實滯銷狀況相當嚴重，銷售期甚至比4房等大坪數產品更長。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，套房產品會滯銷，與目前房價高，還有多數銀行對15坪以下套房仍有貸款成數限制有關。觀察六都套房滯銷狀況可發現，高房價的「雙北市」狀況最嚴重，目前全台套房滯銷最重的信義區及松山區套房，平均售價就高達1801萬元與1444萬元，以15坪內套房貸款約7成來看，自備款就高達430~540萬元。

陳傑鳴指出，目前房市缺乏投資買盤，套房產品已無炒作力道，加上套房因起居空間缺乏彈性、常常不敷使用，目前套房買盤乎只剩明星學區的「設籍」與「置產收租」需求，因此也造成目前套房產品即便總價壓得再低，也無法快速順銷。而且套房在空間規劃上，坪數較小、採光、通風也較差，加上社區戶數往往較多，人口流動複雜，容易有管理上的問題，民眾進場前須多評估。