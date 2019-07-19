雙北市挑這些區域千萬元有找！37歲的他在龜山重劃區買下27坪

圖文／鏡週刊

「我瞄準總價千萬元以內的建案，房貸較能負擔。」37歲的黃先生，最近在離工作地點近的龜山A7重劃區買下27坪的物件，晉升有殼一族。和他年紀相仿的7、8年級首購族，是近年來買房的主力族群，他們普遍受限於薪水考量，且所需的空間不用太大，建商因此順勢推出總價低、坪數小的物件，掀起房市中一股小宅熱。

依房市研究機構住展雜誌統計，2018年北台灣都會區有74個完銷建案，其中高達9成都是中小坪數的房型。像是土城暫緩重劃區建案「金城舞—都心花園」，最熱銷的就是19至21坪的二房房型，搭配788萬起的低總價、近捷運等交通便利性，吸引不少首購族下單。

「今年的新建案，過半也都是主打小宅。」屋比房屋比價平台創辦人葉國華表示，像台北市的北投、中山、文山區，或是新北市的新店央北重劃區、板橋江翠北側重劃區，皆有單價低、坪數小的建案。

然而，想要挑出一間好住的低總價小宅，可是大有學問，包括低總價的實質內涵。房產專家Sway就認為，民眾常只用總金額來判斷房價高低，卻忽略了「每坪單價」才是衡量房屋行情的關鍵，「應該先找出附近的成交單價，再來回推房屋總價，殺價是要一坪一坪的砍。」

Sway也指出，買小宅時更要嚴選建商品牌以及注重施工品質，不然後續如果發生漏水、偷工減料等情形，維修的費用恐怕得不償失。

另外，也得注意土地使用分區的規範。有些小坪數建案看似便宜，卻是蓋在工商混合區上，但該區根據法規只能當作辦公室使用，不可用來自住。

「像是之前在新店的建案『陽光PARK』就有引起爭議。」大家房屋企劃研究室郎美囡主任說，土地分區問題會影響到貸款，也有被檢舉的風險，因此民眾一定要仔細閱讀廣告文宣，買成屋時則要注意屋況說明書中的謄本資料，才不會交屋後發現問題一籮筐。



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