1戶2300萬台南觀海豪宅熱銷5成　建商卻盤算改推首購宅

▲隆大營建、富立建設在台南國平重劃區推出豪宅案「遠奏曲」，目前銷售已達5成。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／台南報導

近2年小坪數產品當道，豪宅產品在南部的銷售狀況不佳，不過仍有豪宅建案銷售創下佳績，位於台南國平重劃區的豪宅案「遠奏曲」銷售已達5成，該案訴求戶戶有海景，規劃百坪以上的大坪數產品，不過建商也認為年輕人買房時代來臨，未來將推出首購產品。

國平重劃區位於安平港東南方，近年因為安平遊艇碼頭利多，吸引不少建商到此推案，產品規劃多元，有首購小宅也有百坪豪宅，主力開價都已站上2字頭。信義房屋市府華平店店長呂浩廷表示，國平重劃區是台南5期最新的重劃區，由於地理位置得天獨厚，有海景、夕陽等，周邊又有遊艇碼頭和飯店議題，因此吸引許多建商進入推案，光是去年就有超過4萬戶申報開工。

呂浩廷指出，國平重劃區就在5期南邊，因此生活機能非常便利，周邊也有安平工業區，因此重劃區的中、小坪數產品也有可支撐的購買族群。

▲「遠奏曲」主打戶戶都有海景。（圖／記者陳建宇攝）

南部近年雖然大坪數產品交易較冷清，但也有豪宅寫下不錯的成績，例如位於國平重劃區的建案「遠奏曲」規劃102~130坪的大坪數產品，目前銷售已達5成，該案由龍大營建、富立建設一起推出。專案經理童奕智表示，目前該案每周的來客約40~50組，購買者以自營商、企業主、律師、醫師為主，也有不少香港民眾來看屋。

▲該案日前請來命理大師詹惟中演講。（圖／記者陳建宇攝）

「遠奏曲」除了是國平重劃區少見的豪宅之外，該案強調戶戶都有海景，休閒設施也非常豐富。日前該案更請來命理大師詹惟中現場演講，告訴民眾近海大樓的風水優勢。同時該案也和賓泓賓士合作，現場展示今年度新發表的「All new Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé」，要價700萬元。

▲建案現場也與賓泓賓士合作，展出要價700萬元的全新車款。（圖／記者陳建宇攝）

不過即便豪宅銷售寫下亮眼成績，建商還是需要做出改變，富立建設總監陳聰徒受訪時指出，台南的豪宅銷售速度慢，而且很多該買的人都已經買了，未來將是年輕人購屋的時代，加上人口老化，推案朝小坪數發展已是趨勢，未來該公司也將推出30~40坪的產品。