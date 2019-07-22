天龍國古厝出租　3房佛心價1.5萬附家具

▲北市北投區出現一間古厝出租物件。（圖／翻攝自591房屋交易網）

記者張菱育／台北報導

山腰上整層透天別墅出租！整層樓3房月租金僅1.5萬元，因房子位於山腰上，因此房子的2~4樓都是要往下計算，但是戶戶都有對外窗，負責出租該物件的業者表示，因房東夫妻年紀大了，沒有想要收租賺錢，因此租金也相對便宜。

《591房屋交易網》上刊登一筆位於台北市北投區紗帽路的出租物件，月租金1.5萬元，包含3房2廳1衛，室內坪數20坪的1樓透天厝，在屋況說明部分寫上，「占地300坪，環境優雅，夜晚極涼，無冷氣有風扇可用，歡迎老年人養傷或做伴，空氣好棒，一樓馬路旁可以做小生意。」

根據照片觀察屋內狀況，為古色古香的透天厝，家具及裝潢都是復古風打造，屋外有桌椅適合泡茶聊天，門前種植不少花草盆栽，的確適合長輩退休養老的生活。

負責出租該物件的業者表示，此出租物件位於陽明山上的山腰上，為一棟4層樓透天別墅，1樓位於平面上，其他樓層則是要往下方移動，已超過80歲的房東夫婦自己住在下方2樓，向下3、4樓則提供雅房或整層出租，各樓層都有對外窗，該屋況說明顯示占地300坪，是指整棟樓共300坪空間，環境清幽，且老夫婦年紀也大了，沒有想要收租賺錢，因此租金也便宜。

東森房屋北投捷運加盟店店東陳金德指出，以陽明山紗帽路來說，若為3房透天別墅，加上簡易型家具，月租金約在3萬元左右，但也要根據物件的屋況、環境、生活機能、是否有附家具等條件，租金而有所差異。