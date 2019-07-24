捶心肝！他買豪宅低樓層竟創最高價　專家：景氣好時當心踩雷

▲大安區百坪豪宅「閱狷聲」社區。（圖／翻攝自閱狷聲臉書）



記者黃靖惠、張菱育／綜合報導

買貴房子捶心肝，「自己竟然買最貴」才真的令人哭笑不得。根據實價登錄揭露，位於大安區仁愛路二段上的「閱狷聲」，最低樓層2樓戶，預售時成交單價160萬元，創下社區歷史揭露行情最高價。另外，士林區「筑丰天母」11樓戶也在今年5月，以總價1.01億元交易，拆算單價不到百萬元，相較最高行情約打7折。專家表示，「時機」仍是決定行情的最大關鍵。

「閱狷聲」社區位於仁愛路二段、杭州南路一段，屋齡2年，總樓高14樓，規劃68～150坪豪宅產品，總戶數29戶，從預售階段至今共有5筆交易紀錄，分別為2、3、4、6樓戶。



其中最低樓層2樓戶在2013年預售時期，以總價1.1億元成交，扣除車位每坪單價160.29萬元，與目前揭露最高的中樓層6樓戶，每坪單價105萬元，兩者相較之下，高達50萬元、51.7％的價差。據謄本資料顯示，2樓戶買方登記福旺來投資股份有限公司，推測與工業電腦廠威強電創辦人郭博達有關。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，「閱狷聲」今年登記交易物件，單坪均價落在105萬元，與2013、2014年的預售單價150、160萬元有所落差，兩者註記為毛胚屋，無裝潢因素影響，且2樓也沒有景觀座向問題，顯然出於房市時空背景大不同所致，買方在在景氣好的時候下手，踩到房市地雷買到高價。

▼「筑丰天母」外觀照。（圖／翻攝自Google Map）

而位於士林區的「筑丰天母」11樓戶，5月時以總價1.01億元交易，拆算每坪單價96.8萬元。觀察實價揭露，該社區至今共有26筆交易案，其中歷史單價最高的為19樓戶，2013年預售時以總價1億3665萬元、每坪139.2萬元購入，相較今年成交的11樓戶，單價價差達30.5%。據查，此戶買家為勇春股份有限公司，負責人為前萬海航運總裁陳清治。

「筑丰天母」2013年以前的價格都在每坪百萬元以上，但是此筆交易卻跌落百萬元，大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，是因2014年以前大坪數高級住宅市場佳，且該社區地段優越，以當時之時空背景而言有機會創造高價。

住商不動產天母西路加盟店副店長詹金英指出，近期觀察豪宅市場買氣明顯回溫，詢問度增加1~2成左右，主要是因豪宅價格下修，讓買方願意進場所致，天母區域豪宅的平均成交價約在100~150萬元間，會根據建商品牌、建材品質、公設條件等差異，而有所不同。