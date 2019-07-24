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買房該買車位嗎？南北需求大不同　專家：首購族建議省下來

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▲▼ 買房帶車位。（圖／記者陳建宇攝）

▲買房帶停車位很方便，車子也不用在外面日曬雨淋。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／綜合報導

買房該不該帶車位，是個「大哉問」。房仲業者指出，車位的需求南北不同，而且根據家庭成員數，需不需要車位也會不同。

▲▼ 買房帶車位。（圖／記者陳建宇攝）

▲沒有車位就必須在外面找停車位，若是在熱門商圈停車位可是一格難尋。（圖／記者陳建宇攝）

買房帶車位的好處不少，對有車階級來說，不用考慮停車問題，避免愛車在外風吹日曬雨淋，車輛停在自家大樓的停車位，有保全人員管理，發生狀況也好解決。信義房屋高雄行政中心專案經理陳祈佑表示，有車位的物件未來轉手較好賣，房價較有支撐。

有些人覺得車位用租的就好，但陳祈佑指出，租車位跟租房子一樣，主控權不在自己手中，對方不租時，需在短時間另外租到車位也要靠運氣。用不到車位也可以先租給同社區住戶，當作繳管理費。

▲▼ 買房帶車位。（圖／翻攝591房屋交易網）

▲買房帶車位也要看預算，北市精華區車位價格動輒超過500萬元，口袋不夠深想買也無法。（圖／翻攝591房屋交易網）

但買不買車位其實受到預算的影響，尤其北部預算因素影響更明顯，住商不動產企研室經理徐佳馨舉例，預算充足的人買房之外多花500萬元，在台北市買個車位沒問題，但口袋不深的民眾就做不到。相較之下，南部車位多數在150萬元以內，甚至100萬元內就買得到，因此對於南部民眾來說，買房當然要帶車位。

陳祈佑表示，針對對象而言，首購族或許不太需要車位，但未來結婚有小孩，車子就變成必需品，車位自然也是。有小孩的家庭，通常會有車子以便家庭移動，因此買房會選擇有車位的產品，方便也能省去找車位的辛苦。

關鍵字：車位買房價格家庭出租信義房屋住商不動產

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