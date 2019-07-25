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防治登革熱免爬樹！專家祭7大天然ㄟ「武器」抗蚊蟲

ETtoday房產雲

▲▼防登革熱驅紋。（圖／信義居家提供）

▲登革熱示意圖。（圖／信義居家提供）

房產中心／綜合報導

登革熱猖獗，使用市面上的驅蚊劑，怕化學藥劑太多，存在安全隱患。但其實只要利用氣味驅蚊法和陷阱驅蚊法，就能輕鬆驅蚊。信義居家建議，除防範蚊子叮咬和飛入家中，如有積水容器，記得要快點倒掉、清洗，避免蚊子的幼蟲孳生，使用「氣味驅逐法」，更有7種唾手可得的「武器」，可用以驅趕蚊蟲。

氣味驅蚊法

1. 大蒜

▲▼防登革熱驅紋。（圖／信義居家提供）

▲大蒜。（圖／信義居家提供）

吃大蒜後，人會分泌一種味道，蚊子就會躲得遠遠的，比較不敢叮你。另外，在吃大蒜前可以先將大蒜切成薄片，放置15分鐘，對這個空間的驅蚊效果可以發揮一定的效用；如果想要阻止蚊子飛進來，也可以將切片大蒜，塗抹在紗窗上，阻止蚊子進入室內。

戶外盆栽多種一盆蒜頭，植於花盆四周，讓它特殊的辛辣味隱隱飄散，平日兇猛的蚊子馬上就銷聲匿跡了。

2. 大豆油

▲▼防登革熱驅紋。（圖／信義居家提供）

▲大豆油。（圖／信義居家提供）

大豆油製成的驅蚊劑與一般驅蚊劑同樣有效，而且大豆油還具有非常好的潤膚功能喔，少量塗抹在身體暴露在外的位置，既可以護膚又可以防蚊。

3. 黑胡椒

▲▼防登革熱驅紋。（圖／信義居家提供）

▲黑胡椒。（圖／信義居家提供）

香氣十足的黑胡椒也有顯著的驅蚊蟲功效，平時可以將黑胡椒撒在門口或是盆栽邊緣，防止蚊蟲的入侵。

4. 薰衣草

▲▼防登革熱驅紋。（圖／信義居家提供）

▲薰衣草。（圖／信義居家提供）

夜來香、薰衣草、除蟲菊等花草，因為都會散發特殊氣味，使蚊蟲不敢靠近。其中，薰衣草驅蚊的效果最受大眾歡迎接受，一般驅蚊的味道有些人會怕，這種香氛驅蚊只有淡淡的花香味，但純粹精油的味道也很濃，不過記得要將薰衣草精油用大豆油稀釋後再使用。

*注意
特別要注意的是，一些植物的花香太過濃烈，有哮喘或者對花粉過敏的人不適合使用喔，因為可能會造成呼吸不暢。像夜來香的花香味濃烈，患有高血壓和心臟病的人，長期聞可能會發生呼吸難受的情況。

5. 蓮科植物

▲▼防登革熱驅紋。（圖／信義居家提供）

▲蓮科植物。（圖／信義居家提供）

蓮花等等的蓮科植物也是一種非常有效的天然驅蚊劑，同時還能殺死蚊子的幼蟲。所以夏天的時候不妨在家裡養些小型的蓮科植物。

6. 貓薄荷（也稱樟腦草）

▲▼防登革熱驅紋。（圖／信義居家提供）

▲貓薄荷。（圖／信義居家提供

貓薄荷的味道蚊子也很害怕，精油的驅蚊效果可是一般驅蚊藥的10倍。

7. 麻油

▲▼防登革熱驅紋。（圖／信義居家提供）

▲麻油。（圖／信義居家提供）

麻油可不是只能來拿煮麻油雞，很多人都沒想過可以拿麻油來防蚊。只要將「一滴麻油」拍拍身上，沒有奇怪的味道，只有淡淡的清香。

陷阱驅蚊方法：除了上述用氣味的驅蚊方法，下面2種陷阱驅蚊方法也是純天然、對人體無礙的好方法。

1. 甜酒瓶驅蚊

用細脖子的空酒瓶裝35毫升糖水或啤酒放在桌面或室內蚊子較多處，蚊子聞到甜酒味就會往瓶子裡鑽，就會被糖水或啤酒黏住而死掉。

2. 橘紅燈驅蚊

在室內安裝橘紅色燈泡，因為蚊子害怕橘紅色的光線，就能產生驅蚊效果。

關鍵字：登革熱蚊子大蒜氣味陷阱信義居家

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