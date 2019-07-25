陸今年271家「房地產企業」破產　行業大佬歎：未來市場只屬於前30強

▲福州一處建設中的房地產樓盤。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

面對大陸2019年以來持續的房市寒冬，一些房地產企業陸續退場。截至7月23日，今年大陸共有271家房地產企業宣告破產清算，就連位列500強第215位的上市銀億集團也赫然在列。中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆近日表示，今後十幾年，中國房地產開發企業數量會減少三分之二以上。

▲鏈家房地產經紀。（圖／CFP）

房企入寒冬

據《21世紀經濟報導》指出，ST銀億今年6月發佈公告宣佈，銀億集團、銀億控股已向浙江省寧波市中級人民法院申請破產重整。銀億集團稱，2019年以來，銀億集團、銀億控股持續面臨流動性危機，雖竭力制定相關方案、通過多種途徑化解債務風險，但仍不能徹底擺脫其流動性危機。

事實上，銀億集團只是今年房地產行業的一個縮影。大陸統計局數據顯示，1—6月份房地產開發企業到位資金84966億元（人民幣，下同），同比增長7.2%，增速比1—5月份回落0.4個百分點。

「房企資金供給不足，跟房企融資方面的調控政策有關」，中原地產首席分析師張大偉指出，2019年來，已經有超過15次針對房地產資金鍊收緊的政策，不論是購房者還是媒體都擔憂房地產資金鍊。

上海易居房地產研究院副院長楊紅旭認為，「目前，開發貸、房地產信託、內債外債和私募等融資管道一致收緊，這在歷史上非常罕見。」某知名房地產行業大佬近期曾在感慨，「過去30年的房地產發展模式很難再繼續下去了。未來房地產市場顯然只屬於前30強。」

▲大陸房地產巨頭碧桂園。（圖／視覺中國CFP）

新一輪洗牌

據中國指數研究院發佈的《2019中國房地產百強企業研究報告》顯示，2018年百強房企銷售總額、銷售面積分別達87239.1億元、66244.5萬平方公尺，同比增長33.2%和32.0%。值得注意的是，對比2016年前的百強房企名單，僅有18家房企仍在今年的百強名單裡，包括萬科、恆大、碧桂園等，而北京天鴻集團、上海中星集團等房企已消失在榜單中。

58安居客房產研究院首席分析師張波說，房地產行業從20年前商品房每年僅成交1億平方公尺，上升到2018年的17億平方公尺，轉至2019年上半年成交面積已然同比下降1.8%，似乎已經在證明行業整體規模見頂，屬於行業「大浪淘沙」時代已經來臨，被淘汰有大量中小房企，亦有上市房企、頭部房企。

▲有「寧波首富」之稱的熊續強，旗下銀億股份去年年底傳出陷入人民幣3億元的債務違約。（圖／翻攝銀億集團網站）

張波認為，銀億事件可以有很多種解釋，有一個重要原因是多元化不成功，但在房地產去產能化的大背景下，大量中小型房企專注房地產或許是「等死」，但多元化或許是「找死」，但無論如何必須要有出路，未來頑強生存下來的大型房企，必是找到合適自己的發展的節奏，再加上點「好運氣」，或者是有著獨特資源優勢「小而美」的企業。

同策諮詢顧問總監張宏偉指出，未來中小房企被淘汰是必然趨勢，大型房企將會佔領房地產市場的天下，中小型房企無法避免被時代淘汰，這是一個市場趨勢；部分中小型房企轉型進入細分領域，如養老、主題樂園等，還可能有存活空間，但發展空間依舊不大。