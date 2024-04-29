小宅房價飆　北市單價百萬占比破2成「5年前才3.7%」

▲台北市20坪以下小宅，成交單價站上百萬者比例23.3%，高於去年的18.2%。（示意圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／台北報導

台北市20坪以下小宅，成交單價站上百萬者比例23.3%，高於去年的18.2%、 遠高於2019年的3.7%。信義房屋專家表示，新青安政策上路後，小宅明顯受惠，「政策最多可貸款1000萬元，每月房貸利息支出約1.5萬元，利息比有些小宅租金還便宜。」

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統計實價登錄，台北市Q1單價百萬以上小宅（20坪以內）占比達23.3%，每5間小宅的交易就有1間單價百萬，比例寫下新高，超越去年全年的18.2%，再往回推倒2019年更只有3.7%。

同時單價80~100萬元比例也拉高到25%，同樣寫下新高。觀察過去5年北市小宅單價節節攀高，從2009年單價60萬元以上占48%，到今年Q1已躍昇到77%。

▲北市20坪以下小宅單價分布。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，不少北市小宅位於精華路段、捷運站周邊，本來房價水準就高，受到租金上漲帶動，「加上新青安政策最多可貸款1000萬元，每月房貸利息支出約1.5萬元，利息比有些小宅租金還便宜。」

曾敬德進一步表示，新青安政策出爐後，台北市小宅明顯受惠，也因為首購族群增加，進而推升房價，「且小宅產品因為坪數較小，漲勢也會比較驚人，尤其有管理、挑高型、捷運站周邊的小宅一直是是市場吸睛產品。」

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