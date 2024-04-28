他賣房1邏輯「現賺1900萬」　全場傻：難怪我們這麼窮

▲原PO腦洞大開，認為2000萬賣掉，扣掉頭期款後，就以為現賺1900萬。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

買房是無本生意？一名男網友異想天開直呼，拿100萬頭期款買2000萬的房子，瞬間賣掉後，「不就爽賺1900萬嗎？」文章曝光後，全場網友冷笑回應，「您腦子真好，賺錢密碼都被您發現了」、「100間2000萬，那可就是爽賺19億欸」。

一名男網友在Dcard以「房貸沒繳完怎麼賣」為標題發文，他說，一堆人說可以直接買賣，讓他邏輯大開拋問，「假如說房價2000萬，我只付了頭期100萬，瞬間賣掉，不就爽賺1900萬嗎？」

一票網友臉垮調侃，「難怪我們這麼窮，都沒你那麼會想」、「啊你都不用還銀行錢喔？哪家銀行講一下我去貸」、「對啊，我覺得你可以同時多看看幾間，100間2000萬，那可就是爽賺19億欸」、「您腦子真好，賺錢密碼都被您發現了，趕快入場一起賺吧」、「你除了頭期，剩下都不用付哦？」「師傅，我代書當了快10年都沒想到這種方法賺錢，真的很慚愧」。

有網友實際幫忙精算，「瞬間賣掉...100萬頭款只能買500萬，等於前面手續費契約書印花代書仲介費大概20萬，你成本是20萬；之後若賣2000萬，你服務費4%約為80萬，然後你花的100成本賠光了；2000萬賣掉獲利為20%大概賺300萬，300萬又合併為所得去繳稅再看政府扣多少呢」。