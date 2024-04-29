台中第三間好市多落腳龍井？　在地吃驚直指應是「交界處」

▲台中目前2間好市多周邊房價比同行政區高出9~23%，第3間落腳何處引起高度關注。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在台擁有數百萬會員、年營收破千億元的美式賣場「好市多」，在台中南屯店與北屯北台中店，囊括全球前十大最賺錢好市多分店其中2席，更成為帶動商圈發展的超強金雞母，台中三店的展店消息甚囂塵上，海線落腳地呼之欲出，在地房仲認為行政區的交界處最有機會。

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今（29）日台中市議員在質詢時指出，海線這幾年蓬勃發展，很多大企業相中商機前往投資，包括統一集團2萬8千多坪的中部冷鏈和物流園區設在台中港園區內，將帶來1500人的就業機會，加上第3家好市多也將設在海線，他希望兩家大集團都能用人在地化。

而地方盛傳好市多考慮的地點，距離規畫中的台中捷運藍線不遠、交通四通八達。此言一出也讓周邊房市掀起漣漪。

▲地方盛傳好市多考慮的地點，距離規畫中的台中捷運藍線不遠，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

而有傳言好市多將立足龍井區，住商不動產沙鹿向上加盟店黃崑鋒表示：「好市多在中部設點通常選擇5000坪以上的基地、也都是採用地上權方式租賃，加上地方盛傳好市多考慮的地點，距離規畫中的台中捷運藍線不遠，龍井區的出列出乎意料，不過推測應是龍井區、沙鹿區、西屯區交界處。」

而好市多落腳哪一區為何引起台中人高度關注，據市調顯示，台中目前2間好市多周邊不但商圈蓬勃，房價也比同行政區高出9~23%。根據樂居網站調查台中好市多分店周邊房價，其中店王台中南屯店高出同行政區23.2%，每坪均價約52.6萬元；北台中店周邊房價與同行政區相比高出9.5%。

▲台中好市多生活圈房價表。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出：「開發逾30年的八期重劃區因好市多進駐補足商業機能，屋齡10年以上社區從原本1字頭單價來到近一年出現每坪40、50萬元的行情，保值力道十分明顯。」

而北屯好市多落腳的機捷特區，房市也如同商業機能一樣欣欣向榮，推案持續，如大城營建機構將推出「無限大城」碧柳段新案，基地1208坪就位處好市多商圈核心，產品規劃2至3房鎖定重視生活機能與交通效率的自住小家庭、科技主管、商務人士、以及置產收益族群。

以及惠宇建設即將推出機捷第7案「惠宇大悅」產品規劃3~4房格局。而位在南興路水岸旁的「金林梧境」規劃39~45坪產品，邀請知名建築師劉偉彥設計，主攻自住家庭。

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