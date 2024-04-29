距離捷運迴龍站100米！「仕偉第一綻」早鳥預約說明會吸引近千人到場

▲仕偉建設在迴龍捷運站旁推出新案「仕偉第一綻」，步行約100公尺就能到達迴龍站，享有一快三捷三校六商圈便利生活。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

睽違三年迴龍捷運站推出新建案「仕偉第一綻」，週末舉辦早鳥說明會，現場湧入大批民眾排隊等著入場，希望有機會卡位捷運機能宅。

▲「仕偉第一綻」早鳥預約說明會報名人數踴躍，吸引近千人到場。（圖／記者姜國輝攝）





▲五率國際地產行銷副總經理吳雅斯 。（圖／業者提供）

「仕偉第一綻」基地的位置在距離迴龍捷運站100公尺左右，五率國際地產行銷副總經理吳雅斯表示，「它是睽違迴龍三年推出的新建案，迴龍捷運站是新北唯一三捷交匯的捷運站，目前通車的是迴龍站，之後會有萬大線二期以及桃園棕線都會陸續完工，之後到桃園或是到現在台北市忠孝新生站大約30分鐘。」

▲迴龍站為捷運中和新蘆線的終點站，未來計畫與萬大線第二期及桃園捷運棕線交會。（圖／記者姜國輝攝）



新北房價居高不下，不少民眾不想背負龐大的房貸壓力，選擇房價相對較親民的桃園移居，位在新北和桃園交界帶的迴龍，擁有捷運新莊線便捷交通，距離捷運站只有100公尺，「仕偉第一綻」早鳥說明會，吸引近千人預約到場。

▲除了捷運，建案臨近新莊舊市區商圈，包括老新莊人最愛的鴻金寶商圈以及雙鳳商圈，生活便利性高。（圖／記者姜國輝攝）

五率國際地產行銷副總經理吳雅斯表示，「建案推出19-35坪的中小坪數的規劃，符合市場需求，功法也導入戴雲發Alfa Safe抗震功法，所以這一次的建案，在建築的品質上面跟規劃都是在迴龍地區算是一等一的，附近包含建案門口就有宏慶公園，再來是我們離捷運站是100公尺迴龍站，學區是迴龍國小、迴龍國中，10分鐘的生活圈都可以到達輔大商圈、丹鳳商圈以及鴻金寶商圈，生活便利性是非常足夠的。」

▲學區方面鄰近丹鳳高中，擁有迴龍國民中小學完全學區。（圖／記者姜國輝攝）

「仕偉第一綻」緊鄰捷運迴龍站，未來捷運萬大線通車，沿途經過遠東世紀廣場、頂埔科技園區以及華亞科技園區，就業人口進駐同時帶動住宅需求，早鳥說明會大方送出iPhone 15，幸運中獎的陳小姐直呼「幸福」，她表示，「說明會前一天就一直著自己好需要一支手機，沒有想到還真的很幸運，才想說不知道哪一個幸運兒真的好棒，竟然真的是我。」

▲▼仕偉「第一綻選用曾奪下「國家發明創作金獎」最高榮譽之「Alfa-Safe雙核心柱中柱」專利耐震系統工法。（圖／記者姜國輝攝）

針對早鳥貴賓推出優惠付款方案，還有機會把百萬汽車帶回家，挑好地段永遠是買房的不敗法則，捷運迴龍新北唯一三捷起點， 坐享大台北樞紐軌道經濟，磁吸不少購屋族進場卡位。

【仕偉第一綻】基本資料

坪數規劃 : 19-35坪

貴賓專線 : (02)-8200-6588

個案網站： https://station1.tw

接待會館：新北市新莊區中正路907號

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