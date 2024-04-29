ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

距離捷運迴龍站100米！「仕偉第一綻」早鳥預約說明會吸引近千人到場

▲仕偉建設在迴龍捷運站旁推出新案「仕偉第一綻」，步行約100公尺就能到達迴龍站，享有一快三捷三校六商圈便利生活。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

睽違三年迴龍捷運站推出新建案「仕偉第一綻」，週末舉辦早鳥說明會，現場湧入大批民眾排隊等著入場，希望有機會卡位捷運機能宅。

▲▼建案,五率地產行銷,仕偉第一綻,早鳥說明會,下新莊,捷運新蘆、萬大、桃捷棕三線交會第一站。（圖／記者姜國輝攝）

▲「仕偉第一綻」早鳥預約說明會報名人數踴躍，吸引近千人到場。（圖／記者姜國輝攝）

▲五率國際地產行銷副總經理吳雅斯 。（圖／業者提供）

▲五率國際地產行銷副總經理吳雅斯 。（圖／業者提供）

「仕偉第一綻」基地的位置在距離迴龍捷運站100公尺左右，五率國際地產行銷副總經理吳雅斯表示，「它是睽違迴龍三年推出的新建案，迴龍捷運站是新北唯一三捷交匯的捷運站，目前通車的是迴龍站，之後會有萬大線二期以及桃園棕線都會陸續完工，之後到桃園或是到現在台北市忠孝新生站大約30分鐘。」

▲▼北捷,新莊,迴龍站,中和新蘆線（新莊線）的終點站。（圖／記者姜國輝攝）

▲迴龍站為捷運中和新蘆線的終點站，未來計畫與萬大線第二期及桃園捷運棕線交會。（圖／記者姜國輝攝）

新北房價居高不下，不少民眾不想背負龐大的房貸壓力，選擇房價相對較親民的桃園移居，位在新北和桃園交界帶的迴龍，擁有捷運新莊線便捷交通，距離捷運站只有100公尺，「仕偉第一綻」早鳥說明會，吸引近千人預約到場。

▲▼新莊,中正路,輔大,輔仁大學,輔大商圈。（圖／記者姜國輝攝）

▲除了捷運，建案臨近新莊舊市區商圈，包括老新莊人最愛的鴻金寶商圈以及雙鳳商圈，生活便利性高。（圖／記者姜國輝攝）

五率國際地產行銷副總經理吳雅斯表示，「建案推出19-35坪的中小坪數的規劃，符合市場需求，功法也導入戴雲發Alfa Safe抗震功法，所以這一次的建案，在建築的品質上面跟規劃都是在迴龍地區算是一等一的，附近包含建案門口就有宏慶公園，再來是我們離捷運站是100公尺迴龍站，學區是迴龍國小、迴龍國中，10分鐘的生活圈都可以到達輔大商圈、丹鳳商圈以及鴻金寶商圈，生活便利性是非常足夠的。」

▲▼新莊,新北市立丹鳳高中。（圖／記者姜國輝攝）

▲學區方面鄰近丹鳳高中，擁有迴龍國民中小學完全學區。（圖／記者姜國輝攝）

「仕偉第一綻」緊鄰捷運迴龍站，未來捷運萬大線通車，沿途經過遠東世紀廣場、頂埔科技園區以及華亞科技園區，就業人口進駐同時帶動住宅需求，早鳥說明會大方送出iPhone 15，幸運中獎的陳小姐直呼「幸福」，她表示，「說明會前一天就一直著自己好需要一支手機，沒有想到還真的很幸運，才想說不知道哪一個幸運兒真的好棒，竟然真的是我。」

▲▼建案,仕偉第一綻,戴雲發Alfa Safe抗震功法。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼仕偉「第一綻選用曾奪下「國家發明創作金獎」最高榮譽之「Alfa-Safe雙核心柱中柱」專利耐震系統工法。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼建案,五率地產行銷,仕偉第一綻,早鳥說明會,下新莊,捷運新蘆、萬大、桃捷棕三線交會第一站。（圖／記者姜國輝攝）

針對早鳥貴賓推出優惠付款方案，還有機會把百萬汽車帶回家，挑好地段永遠是買房的不敗法則，捷運迴龍新北唯一三捷起點， 坐享大台北樞紐軌道經濟，磁吸不少購屋族進場卡位。

【仕偉第一綻】基本資料
坪數規劃 : 19-35坪
貴賓專線 : (02)-8200-6588
個案網站： https://station1.tw
接待會館：新北市新莊區中正路907號
建築代銷：五率國際地產行銷-誠昕廣告

關鍵字：迴龍桃園捷運新建案住宅

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/7599

距捷運站約100米！睽違三年迴龍站旁新建案　早鳥預約掀熱潮

坐落捷運百米內的建案稀少，緊鄰公園的建地更少，價格也令人卻步。近迴龍捷運站旁推出新案「仕偉第一綻」，步行約100米迴龍站、相對低基期、19～35坪低總價、商圈環繞等優勢，提供早鳥客戶優惠付款方案，吸引..

4/17 17:20

//cdn2.ettoday.net/images/7114

1千萬元內買桃園！　10熱門路段出爐「冠軍均價僅785萬」

為讓年輕族群一圓成家夢，政府近期祭出「青年成家安心貸款2.0」，讓低總價市場頓是火熱起來。房仲據聯徵中心申貸件數統計，桃園總價千萬元以內購屋熱門路段，冠軍由龜山樂善三路拿下，其中前10名中有4路段都位..

8/15 11:01

//cdn2.ettoday.net/images/3262

捷運新莊線開通10年總回顧　輔大站房價飆漲7成最突出

捷運新莊線通車至今即將滿10年，你知道哪個站點房價漲幅最驚人？房仲業者調查，輔大站2013年房價平均僅2字頭，不過經10年後，房價飆漲近7成，平均成交單價已達到4字頭。而漲幅最低為忠孝新生站，10年來..

6/24 14:00

高雄房價「可能超越台中嗎？」　釣出台積電工程師出面信心喊話

高雄前幾年人口被台中超車，痛失台灣第二大城市地位，有網友疑惑發問，高雄、台中薪資水準差不多，台中地理位置好，高雄建設完善優良，高雄未來房價有追上台中的可能嗎？引來大批網友直接戰中南。

1分鐘前

【廣編】麗寶集團企業日宣示落實ESG　吳寶田董事長：大舉徵才加入幸福企業

麗寶集團於日前首度在麗寶樂園渡假區舉辦兩天一夜的ESG企業日，這次企業日以「建築永續 美麗寶島 綠能減碳 地球共好」為主題，當天活動包含全體員工一同宣示2050年達到淨零排放，也首次召集員工拼出麗寶集團的外圓內方LOGO，並透過團體競賽遊戲凝聚員工向心力。

41分鐘前

女友留宿2天！房東傳LINE「這個月加收2000」　全場卻不挺他

一名男網友在外租房，最近女友有一兩天太累留宿，結果竟被房東要求「本月加收2000元」，讓他越想越不滿。然而，一票人看完，認為租賃合約既然有註明，也只能認了，「房東的本意不是要收費，而是禁止你帶人回宿舍。」

56分鐘前

小宅房價飆　北市單價百萬占比破2成「5年前才3.7%」

台北市20坪以下小宅，成交單價站上百萬者比例23.3%，高於去年的18.2%、 遠高於2019年的3.7%。信義房屋專家表示，新青安政策上路後，小宅明顯受惠，「政策最多可貸款1000萬元，每月房貸利息支出約1.5萬元，利息比有些小宅租金還便宜。」

1小時前

住蛋黃區「男友以為家裡有礦」！1原因她不敢說實話：房是租的

一名女網友表示，家裡住在市區的精華地段，男友一直以為她家很有錢，但其實家裡的房子是租的，只是一間破破舊舊的鐵皮屋，爸爸總不斷提醒，不要跟外人說家裡的房子是租的，因此他從來沒跟男友說過，擔心男友得知後會嫌棄她，貼文掀起網友討論。

2小時前

前後任市長開槓容積爭議　京華城：淪為政治惡鬥犧牲品

「京華城」改建案爆容積率爭議，對此京華城今（29日）發表5大聲明，指該案被誤解、操弄，淪為各方政治惡鬥下的犧牲品，並闡述京華城37年「被霸凌」的前世今生，籲請蔣萬安市長將本案盡速移送檢調。

3小時前

台中第三間好市多落腳龍井？　在地吃驚直指應是「交界處」

在台擁有數百萬會員、年營收破千億元的美式賣場「好市多」，在台中南屯店與北屯北台中店，囊括全球前十大最賺錢好市多分店其中2席，台中三店的展店消息甚囂塵上，海線落腳地呼之欲出，在地房仲認為行政區的交界處最有機會。

3小時前

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

讀者迴響

熱門新聞

等了半個月！App見「9600..

他賣房1邏輯「現賺1900萬」..

新房剛交屋！鄰居竟偷找工班打掉..

台中冒一堆低總價老屋　他看傻：..

他買2樓陽台戶　卻成恐怖惡夢

7、8個同事全上車　竹北工程師..

買房驚覺「7成鄰居都老人」！地..

想看夜景！上頂樓花園卻見「驚恐..

屏南快速公路核定　恆春、潮州受..

屏東住飯店「1晚4690元」　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高雄房價「可能超越台中嗎？」　..

麗寶集團企業日宣示落實ESG　..

女友留宿2天！被房東逼「加收2..

小宅房價飆　北市單價百萬占比破..

住蛋黃區「男友以為家裡有礦」！..

前後任市長開槓容積爭議　京華城..

台中第三間好市多落腳龍井？　在..

一次4家老店消失夷為平地　地主..

賣不掉加價賣　微兇事故屋漲24..

睽違3年！迴龍新建案仕偉第一綻

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366