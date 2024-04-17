ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

距捷運站約100米！睽違三年迴龍站旁新建案　早鳥預約掀熱潮

▲▼五率國際地產,迴龍捷運站,仕偉建設,仕偉第一綻。（圖／仕偉第一綻提供）

▲仕偉建設在迴龍捷運站旁推出新案「仕偉第一綻」。（圖／記者錢雅慧攝，下同）

錢雅慧／綜合報導

五率國際地產行銷副總吳雅斯表示：「新青安房貸優惠助瀾，搭配通膨預期心理，購屋買氣未減反持續攀升，其中捷運宅的便捷與保值性最受民眾青睞」。然而放眼大台北，真正坐落捷運百米內的建案稀少，同時緊鄰公園的建地更是少之又少，價格也令人卻步。近日仕偉建設在迴龍捷運站旁推出新案「仕偉第一綻」，挾步行約100米迴龍站、相對低基期、國際精品19～35坪低總價、商圈環繞等強大優勢，更提供早鳥客戶優惠付款方案，吸引不少喜歡在捷運旁成家的首購客關注，全案尚未公開，接待中心尚未完成下現場即有大量預約需求，格外引發各界關注。

▲▼五率國際地產,迴龍捷運站,仕偉建設,仕偉第一綻。（圖／仕偉第一綻提供）

▲五率國際地產行銷副總經理吳雅斯。

三捷迴龍站價格低基期　料將成房市大黑馬

捷運迴龍站現為中和新蘆線起點站，動工中的萬大線二期、今年三月行政院核定拍板的「桃園捷運棕線」，亦將迴龍站設為起點，定錨「三捷共構第一站」重大利多，房市具增值潛力。然而近年新莊推案集中重劃熱區，迴龍站彷彿被遺忘的明珠，新建案極為稀缺。睽違三年，仕偉「第一綻」黑馬崛起，選址捷運迴龍站2號出口約100米處，以市場主流的19～35坪飯店精品戶型規劃，在板橋破百萬、永和9字頭、新莊副都心、三重右岸驚見8字頭漲勢下，迴龍站尚處甜甜價，且對通勤族而言，捷運第一站代表一路有位、時間好掌控，能養精蓄銳，一路坐到北市東區的忠孝新生站僅約30分鐘，在通膨居高不下、現在不買以後會更貴，以及搶在萬大線二期及桃園棕線通車前置產享未來增值利多誘因…等種種優勢下，仕偉「第一綻」未公開即已磁吸不少購屋族進場卡位。

六大商圈10分鐘生活圈　不必苦等重劃區機能到位

除了捷運，仕偉「第一綻」尚有重劃區難以匹敵之優勢，新莊舊市區商圈環伺，步行近達龍安路、丹鳳高中、雙鳳商圈，全聯、寶雅、24hr家樂福便利購、星巴克等大型連鎖一字排開；老新莊人最愛的鴻金寶商圈、COSTCO開車也在10分鐘內，相較重劃區尚在苦等商家進駐，仕偉「第一綻」生活便利性更高一籌。此外，百坪宏慶公園就在家門前盛開，散步3分鐘還有新北首座全齡特色共融遊戲場、1300坪三龍公園迎面而來，地景式攀爬網與健體設施，是老少咸宜的休憩體驗，區域內綠地資源豐富。在學區方面，家長最放心的優質校園，迴龍國民中小學完全學區，九年精質教育近在身邊，品學兼優的學風，讓首購父母一次就可以將孩子的未來準備好。

▲▼五率國際地產,迴龍捷運站,仕偉建設,仕偉第一綻。（圖／仕偉第一綻提供）

▲仕偉「第一綻」生活便利性高。

重視建築永續安穩　選用國際專利Alfa-Safe耐震工法

因應台灣最近頻繁的地震，仕偉「第一綻」把建築安全擺在首位，選用曾奪下「國家發明創作金獎」最高榮譽之「Alfa-Safe雙核心柱中柱」專利耐震系統工法，由結構教父戴雲發所研發，以一體成型的系統柱箍，再以極為牢固的圓型箍筋，內外整體相扣，發揮結構柱圍束效果，耐震韌性大幅提升。

▲▼五率國際地產,迴龍捷運站,仕偉建設,仕偉第一綻。（圖／仕偉第一綻提供）

▲仕偉「第一綻」把建築安全擺在首位，選用曾奪下「國家發明創作金獎」最高榮譽之「Alfa-Safe雙核心柱中柱」專利耐震系統工法。

▲▼五率國際地產,迴龍捷運站,仕偉建設,仕偉第一綻。（圖／仕偉第一綻提供）

▲國際專利Alfa-Safe耐震工法。

此外，仕偉「第一綻」以1～99歲全齡規劃為考量設計休閒會館，除了氣派的飯店式挑高迎賓大廳、還有社區微型圖書館、多功能交誼廳、兒童遊戲區…等全齡公設空間，給予住戶更有一站到位的飯店式度假生活。全案在捷運首站、三大捷運共構重大交通建設以及低單低總優惠付款的利多下，目前尚未公開即以房市黑馬之姿，在市場上受到不少購屋客青睞，接待中心預計5月完工，後勢可期。

▲▼五率國際地產,迴龍捷運站,仕偉建設,仕偉第一綻。（圖／仕偉第一綻提供）

▲仕偉第一綻基地位置位於迴龍捷運站旁的市區精華地段，仕偉建設經過長年累月的努力終於百分百整合完成。

▲▼五率國際地產,迴龍捷運站,仕偉建設,仕偉第一綻。（圖／仕偉第一綻提供）

【仕偉第一綻 基本資料】
投資興建│仕偉建設股份有限公司
規劃營造│威騰營造股份有限公司
建築設計│林峰池建築師事務所
企劃銷售│五率國際地產行銷-誠昕廣告
接待中心│新北市新莊區中正路907號
基地位址│桃園市龜山區廻龍段77等16筆地號
建案網站│https://station1.tw
貴賓專線│02-8200-6588
 


 

關鍵字：迴龍站五率國際地產第一綻

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/7529

鄭文燦視察桃園捷運棕線計畫　未來銜接迴龍站僅18分鐘

行政院副院長鄭文燦今（4）日前往桃園市視察「桃園捷運棕線計畫」，他表示，「捷運棕線計畫」已於3月1日獲行政院核定綜合規劃報告，未來將銜接桃北都會區捷運路網，至捷運中和新蘆線迴龍站僅需18分鐘，至台北市..

3/4 19:40

租屋族快看！房東「超收電費」有法可管　定型化契約擬5月上路

為避免房東超收電價賺價差，內政部長林右昌說，今天起已預告修正租屋定型化契約，明定每度電價不得超過當期電費單的每度平均電價，房東每期收取的電費總金額，也不得超過電費單總額，5月上路應該沒問題。

9小時前

更換新瓦斯表後…重慶大批人「瓦斯費飆漲」有人增加5倍多！

重慶大批消費者在2023年下半年開始，就不斷投訴重慶燃氣，稱供給的燃氣（台稱瓦斯）費用暴漲，地區涉及江津、渝北、巴南、北碚等地。根據公開通報，有消費者表示，更換新的智慧燃氣表後，家中燃氣費用大幅成長，有的月份燃氣費用甚至比以前高2-3倍，更有甚者表示家裡今年3月份的燃氣費用增加了5倍多。

10小時前

創新高！美「3000萬元城市」飆至550座　佛州最貴宅要價95億

美國房市進入百萬美元時代。根據Zillow最新分析，全美有550個「百萬美元」城市，即典型的住宅價值超過100萬美元（約新台幣3250萬元），就如Zillow首席經濟學家歐森（Skylar Olsen）所說的，高價地區的興起反映了房市的供需緊張。佛羅里達州的那不勒斯2月登錄的一套豪宅，成為美國當今最昂貴的房產，售價為2.95億美元（約新台幣96億元）。

11小時前

男亂丟沙發辯稱借放　警1招反制影片曝光！開罰34.6萬

義大利一名36歲男子把兩張沙發隨處亂丟，扔在田野地上後離去，宣稱只是借放，之後還會回來拿。警方發現之後，用車子把沙發運回這名男子住處的花園，並處以1萬歐元（約新台幣34.6萬元）罰款。

12小時前

中台灣最大重劃區開發不到1成　建商押寶：基本盤很穩

14期重劃區為中台灣近40年來最大重劃區，自3年前開始有首案推出，累計至2023年底推案量已經來到800億元。但實際上以可開發面積來說，規模不到1成，在地業者估計，若14期完全開發，約可容納超過200棟建築，約5.7萬人。

12小時前

套房牆壁反覆發霉！4房客提前解約　房東油漆驚見「柱子在滲水」

台北市一名蘇姓房東將房屋隔成6間套房出租，未料111年間卻有多名房客提前解約搬離，進一步了解才發現室內牆面無故反覆出現大面積發霉狀況，蘇男追查後才驚覺是樓上房屋漏水，但經聯繫陳姓屋主反映、調解均未果，蘇男憤而提告，請求陳姓屋主賠償牆面除蟲、修復、及精神撫慰金等共34萬5100元。台北地院法官審理後，認為陳姓屋主應賠償6萬5100元。全案仍可上訴。

13小時前

台中市屋齡30年⭡老屋占4成　業者籲：危老獎勵不落日

內政部去年第四季統計，台中市住宅數量111萬3792戶，屋齡30年以上住宅比例44.06%，近期地震頻傳，台中市政府都發局表示，為提高居住品質及環境景觀，推動都市更新及危老重建勢在必行。業者也跳出來，盼《危老》時程獎勵不落日。

13小時前

屋主才買統帥超慘！他曝「更慘的沒講」：看要不要那麼狠罷了

自月初以來地震不斷，23日凌晨甚至連續發生2起規模6以上強震，造成花蓮市「統帥大樓」傾倒。根據實登，今年該社區1月還有交易紀錄，為次頂樓戶3房物件，屋主入手738萬元，尚有貸款要繳。就有人指出，更慘的是購屋貸款契約裡有1條款，「就看銀行要不要那麼狠罷了」，話題引發討論。

14小時前

婚房裝潢噴110萬！「高薪女1壞習慣」存款超慘：男友好可憐

「快結婚了，但還是守不住錢！」一名女網友透露，儘管她月薪有10萬，但卻是個月光族，最近還瞞著男友花掉10萬做醫美。事實上，原PO與男友有存一筆結婚基金，其中婚房預計要花110萬做裝潢，殊不知男友最近因工作賠掉60萬，加上她又偷做醫美，讓原PO哀喊「怎制止自己狂花錢？我男友好可憐。」

15小時前

貓跳神桌「舔光3杯祖先茶」　飼主傻眼：阿嬤要生氣了！

讀者迴響

熱門新聞

屋主才買統帥超慘！他曝1條款「..

近4年最大規模法拍標脫　昔日持..

租屋族快看！房東「超收電費」有..

老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「..

更換新瓦斯表後…重慶大批人瓦斯..

還沒夏天「一票人都換家電」！全..

1棟住宅大樓都沒有　13期首家..

持有7年等不到價漲　科博館百坪..

牆壁反覆發霉害房客解約　房東驚..

新竹遊樂場1.9億交易「前手大..

ETtoday房產雲

最新新聞more

租屋族快看！房東「超收電費」有..

更換新瓦斯表後…重慶大批人瓦斯..

美「3000萬元城市」飆至55..

男亂丟沙發　警1招反制開罰34..

中台灣最大重劃區開發不到1成　..

牆壁反覆發霉害房客解約　房東驚..

台中市屋齡30年⭡老屋占4成　..

屋主才買統帥超慘！他曝1條款「..

婚房裝潢噴110萬！「高薪女1..

搶先卡位信義區再盛繁華！99萬..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366