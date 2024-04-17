距捷運站約100米！睽違三年迴龍站旁新建案　早鳥預約掀熱潮

▲仕偉建設在迴龍捷運站旁推出新案「仕偉第一綻」。（圖／記者錢雅慧攝，下同）

錢雅慧／綜合報導

五率國際地產行銷副總吳雅斯表示：「新青安房貸優惠助瀾，搭配通膨預期心理，購屋買氣未減反持續攀升，其中捷運宅的便捷與保值性最受民眾青睞」。然而放眼大台北，真正坐落捷運百米內的建案稀少，同時緊鄰公園的建地更是少之又少，價格也令人卻步。近日仕偉建設在迴龍捷運站旁推出新案「仕偉第一綻」，挾步行約100米迴龍站、相對低基期、國際精品19～35坪低總價、商圈環繞等強大優勢，更提供早鳥客戶優惠付款方案，吸引不少喜歡在捷運旁成家的首購客關注，全案尚未公開，接待中心尚未完成下現場即有大量預約需求，格外引發各界關注。

▲五率國際地產行銷副總經理吳雅斯。

三捷迴龍站價格低基期 料將成房市大黑馬

捷運迴龍站現為中和新蘆線起點站，動工中的萬大線二期、今年三月行政院核定拍板的「桃園捷運棕線」，亦將迴龍站設為起點，定錨「三捷共構第一站」重大利多，房市具增值潛力。然而近年新莊推案集中重劃熱區，迴龍站彷彿被遺忘的明珠，新建案極為稀缺。睽違三年，仕偉「第一綻」黑馬崛起，選址捷運迴龍站2號出口約100米處，以市場主流的19～35坪飯店精品戶型規劃，在板橋破百萬、永和9字頭、新莊副都心、三重右岸驚見8字頭漲勢下，迴龍站尚處甜甜價，且對通勤族而言，捷運第一站代表一路有位、時間好掌控，能養精蓄銳，一路坐到北市東區的忠孝新生站僅約30分鐘，在通膨居高不下、現在不買以後會更貴，以及搶在萬大線二期及桃園棕線通車前置產享未來增值利多誘因…等種種優勢下，仕偉「第一綻」未公開即已磁吸不少購屋族進場卡位。

六大商圈10分鐘生活圈 不必苦等重劃區機能到位

除了捷運，仕偉「第一綻」尚有重劃區難以匹敵之優勢，新莊舊市區商圈環伺，步行近達龍安路、丹鳳高中、雙鳳商圈，全聯、寶雅、24hr家樂福便利購、星巴克等大型連鎖一字排開；老新莊人最愛的鴻金寶商圈、COSTCO開車也在10分鐘內，相較重劃區尚在苦等商家進駐，仕偉「第一綻」生活便利性更高一籌。此外，百坪宏慶公園就在家門前盛開，散步3分鐘還有新北首座全齡特色共融遊戲場、1300坪三龍公園迎面而來，地景式攀爬網與健體設施，是老少咸宜的休憩體驗，區域內綠地資源豐富。在學區方面，家長最放心的優質校園，迴龍國民中小學完全學區，九年精質教育近在身邊，品學兼優的學風，讓首購父母一次就可以將孩子的未來準備好。

▲仕偉「第一綻」生活便利性高。

重視建築永續安穩 選用國際專利Alfa-Safe耐震工法

因應台灣最近頻繁的地震，仕偉「第一綻」把建築安全擺在首位，選用曾奪下「國家發明創作金獎」最高榮譽之「Alfa-Safe雙核心柱中柱」專利耐震系統工法，由結構教父戴雲發所研發，以一體成型的系統柱箍，再以極為牢固的圓型箍筋，內外整體相扣，發揮結構柱圍束效果，耐震韌性大幅提升。

▲仕偉「第一綻」把建築安全擺在首位，選用曾奪下「國家發明創作金獎」最高榮譽之「Alfa-Safe雙核心柱中柱」專利耐震系統工法。

▲國際專利Alfa-Safe耐震工法。



此外，仕偉「第一綻」以1～99歲全齡規劃為考量設計休閒會館，除了氣派的飯店式挑高迎賓大廳、還有社區微型圖書館、多功能交誼廳、兒童遊戲區…等全齡公設空間，給予住戶更有一站到位的飯店式度假生活。全案在捷運首站、三大捷運共構重大交通建設以及低單低總優惠付款的利多下，目前尚未公開即以房市黑馬之姿，在市場上受到不少購屋客青睞，接待中心預計5月完工，後勢可期。





▲仕偉第一綻基地位置位於迴龍捷運站旁的市區精華地段，仕偉建設經過長年累月的努力終於百分百整合完成。

【仕偉第一綻 基本資料】

投資興建│仕偉建設股份有限公司

規劃營造│威騰營造股份有限公司

建築設計│林峰池建築師事務所

企劃銷售│五率國際地產行銷-誠昕廣告

接待中心│新北市新莊區中正路907號

基地位址│桃園市龜山區廻龍段77等16筆地號

建案網站│https://station1.tw

貴賓專線│02-8200-6588





