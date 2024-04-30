中永和「松字輩」大樓推手進軍北市　5億吃下重慶北銀行

記者項瀚／台北報導

在中永和興建許多「松字輩」大樓的許家，睽違30年再度前進台北市，一出手就豪砸5億多元買重慶北路老屋，其中包括整棟的「台中銀行大同分行」。許家三代許峻豪認為，該地長期由銀行承租，在風水上意味財庫，是一塊寶地。

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▲中永和許家砸4億多元買下「台中銀行大同分行」 。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，重慶北路「台中銀行大同分行」整棟以4億473萬元交易，該建物共有3層，權狀354坪，換算單價114萬元。土地部分，移轉了約130坪，使用分區為住宅區。另外，該店面在2015年由中銀接手時，每月租金42萬元，等於每年超過500萬元。

同月，隔壁的一棟透天也以1億1122萬元交易，總計兩筆交易共5.16億元，土地共約164坪。經查謄本，買方是鑫建築公司，為中永和在地老建商，背後即為許家，中永和不少「松字輩」大樓就是出自他們的手，如中正路地標「松緣商業大樓」等等。

許家三代、鑫建築執行長許峻豪表示，決定買下「台中銀行大同分行」，除了看上其區段條件，也認為因過去長期由銀行承租，代表財庫，風水上是一塊寶地，透露租約到明年3月，全案預計5~7月推出，規劃16~35坪住宅。

許峻豪說，集團過去在新北市有許多推案，本次是睽違30年再度進軍台北市，「我們在北市有許多大型都更，想趁著整合的過程，先再台北市推一個建案，把品牌打入。」

▲「當代1號院」成交價落在9字頭」 。（圖／記者項瀚攝）

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「台中銀行大同分行」位於民族西路北邊，屬價格相對親民的北大同，觀察附近新案如「當代1號院」成交價落在9字頭，是台北市為數不多的二位數新案價碼。

陳炳辰進一步表示，大同區開發得早，土地稀缺，新案供給不多，幾乎都是危老都更案，觀察南北大同價差大，南邊最高價的預售案「國王雙子星」位於北車商圈，每坪均價達140萬元水準。

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