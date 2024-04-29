高雄房價「可能超越台中嗎？」　釣出台積電工程師出面信心喊話

▲有網友上網問，高雄、台中薪資水準差不多，高雄未來房價有追上台中的可能嗎？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄前幾年人口被台中超車，痛失台灣第二大城市地位，有網友疑惑發問，高雄、台中薪資水準差不多，台中地理位置好，高雄建設完善優良，高雄未來房價有追上台中的可能嗎？引來大批網友直接戰中南。

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原PO在PTT發文表示，高雄台中薪資水準差不多，台中地理位置好，高雄建設完善優良，這陣子去看了自己最愛的高雄美術館重劃區的房子，1坪4~5字頭，跟台中相比突然覺得好划算。現在六都房價最低的城市就是高雄，未來房價有補漲超越台南、桃園、追上台中的可能嗎？

PO文一出引發網友大戰，有網友直言「做夢！」台中還能吸引北部人移居，高雄沒有這條件，而且高雄隔壁還有台南，也不像中彰投大生活圈，彰化、南投縣市人口會往台中灌。

也有網友持不同意見，認為台中就台積電和科技業過去一陣子了，等台積電到高雄幾年再來看吧，高雄未來比台中強也沒什麼問題。

還釣出台積電網友直接現身說法，指出過去20年高雄頂大生，幾乎都在新竹、台南，但目前高雄新廠已滿編，一堆台南、新竹的GGer（台積電工程師）排隊回家中。

▲台中vs.高雄預售房價。（ETtoday製表）

根據住商機構統計，2023年台中、高雄預售房價分別為45.3、34.3萬元，出現11萬元的大幅價差。不過往回推10年，2013年預售均價，台中、高雄分別為18.5、21.4萬元，高雄還比台中貴2.9萬元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，台中受惠於科技園區議題，不僅帶來區域經濟發展，也吸引高購屋能力的科技就業人口移入，房市發展具有支撐力道，墊高區域新案價位。

大高雄不動產開發公會理事長洪光佐表示，高雄這10年的房價漲幅多是反應土地、建材以及營造成本的上漲，而台中由於是台商的大本營，這幾年台商大舉返台，加上產業不斷進駐，帶動購屋需求，連7期都從30幾萬元漲到80萬元，漲幅相當驚人。

雖然近年高雄房價也有明顯的漲幅，但是相對全台算是十分溫和，2025年台積電開始量產，不出意外的話還會帶旺房市。

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