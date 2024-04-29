前後任市長開槓容積爭議　京華城：淪為政治惡鬥犧牲品

▲「京華城」改建案爆發容積率爭議。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「京華城」改建案爆容積率爭議，對此京華城今（29日）發表5大聲明，指該案被誤解、操弄，淪為各方政治惡鬥下的犧牲品，並闡述京華城37年「被霸凌」的前世今生，籲請蔣萬安市長將本案盡速移送檢調。

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「京華城」改建案爭議引發台北市前後任市長柯文哲、蔣萬安隔空開槓，國民黨議員游淑慧直指，柯對京華城容積率兩度放手，「第一次2018年，本來郝市長堅持392%的容積率，柯市府同意京華城主張放寬為560%；第二次大放送則是2022年，本來560%的容積率又飆為840%。」

游淑慧說：「這一舉超越過去最高容積率101大樓的752%，且兩次放寬增加的利益超過百億，算是給一直有財務問題傳聞的沈慶京一大利多。」

「柯市府兩次佛心放手，都是市長選舉年。」游淑慧提出質疑，柯文哲和黃珊珊是否認識江湖人稱的威京小沈，有沒有碰過面，並指出更詭譎的是，關鍵會議中官員代表集體請假。

對此，京華城發出5大聲明：

一、請給企業良性的經營環境，而不是政治惡鬥的犧牲品。

二、對容積率的取得過程一切依法，公務人員依法行政，應受尊重。

三、城市進步，必須創新，以公益性、公共性，帶動周邊社區活化與經濟發展，為城市做出貢獻。

四、對於斷章取義、惡意誹謗、不實指摘的媒體、名嘴及政治人物，我們將依法提告，以正視聽。

五、籲請蔣萬安市長盡速將本案移送檢調，主動調查。

▲「京華城」屬第三種商業區，基準容積率原本就是560%。（圖／京華城提供）

京華城說明，「京華城」屬第三種商業區，基準容積率原本就是560%，台北市郝市府刻意錯誤認定，直到2016年經監察院糾正北市府後，確認京華城容積率確實原本即為560%，但已耽誤開發計畫近12年，導致公司蒙受鉅額損失。

再者，2014年「京華城」遭北市府解除西北側土地的整體開發權益，北市府卻未返還京華城已代西北側地主捐出近600平方公尺土地，導致京華城再次蒙受損失。

京華城表示，「京華城」是在監察院糾正北市府所回復原本的商三法定容積率560%基礎上，加上容積獎勵源於為都市創新與貢獻，而依法申請20%容積獎勵及30%容積移轉、分階段取得，皆經北市府依法定程序審查及核准在案並已興建中。

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