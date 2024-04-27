屏南快速公路核定　恆春、潮州受惠最大

▲「屏南快速公路」終於有新進展，目前全案已核定，規劃自竹田台88快速公路延伸至恆春鎮北端。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導



號稱有生之年系列的「屏南快速公路」終於有新進展，目前全案已核定，規劃自竹田台88快速公路延伸至恆春鎮北端，總長65.55公里。專家表示，經過路線以恆春、潮州交易量最大，均價也達千萬元。

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被屏東人稱為有生之年系列的屏南快速公路，延宕多年，本月行政院宣布全案核定，最快可望2年內動工。總長65.55公里，設置8處交流道，包括竹田、潮州、新埤、枋寮、枋山、獅子、海口、車城，銜接至恆春鎮北端，完工後可降低恆春半島因交通不便形成的區域差距。

根據《樂屋網》統計屏南快速公路沿線經過區域，以恆春鎮、潮州鎮交易量最多，每年有破百件的房產交易量，且均價均破千萬元，2023年分別達1397萬元、1073萬元。

《樂屋網》調研中心經理洪安怡分析，潮州、恆春分別有交通、觀光優勢，近年交易量明顯多於屏東其它區域，其中潮州是屏東縣除屏東市外，交易量最大的區域。

▲屏南快速公路周邊近3年主要交易區域。（ETtoday製表）

近3年成交量，每年都有300多件，從房價的走勢來看，2021年到2023年，透天均總價也有15%漲幅；而恆春鎮近3年平均年成交量也有100多件，2區呈現價量俱揚趨勢。

住商不動産尊皇屏東瑞光加盟店東楊信華指出， 潮州鎮自從台88縣快速道路開通後，由潮州交流道到南高雄市區約30分鐘車程，具備交通便利以及商圈成熟優勢，吸引不少高雄喜歡透天產品的通勤族到潮州購屋，加上高雄透天價格飆漲，帶動潮洲買氣不斷提升，新透天也要2000萬元起跳。

而恆春則是具備觀光優勢，區域新案不多，買賣交易以中古透天為主，除在地需求外，也吸引不少外地客到恆春購屋，有不少文青到恆春巷弄開店營業，開設文青咖啡廳、早午餐、民宿等，租賃、交易量都大增。

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