囤房稅2.0最衰族群「不是多屋族？」　開徵後當心「便宜有誤區」

▲房產擺渡人蔣哥認為，囤房稅2.0將使房市供需發生改變。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

最新一集《地產詹哥老實說》邀請房產擺渡人蔣哥，解析囤房稅2.0的最大變革，並點出新法上路後的影響，將使房市供需發生改變，多屋族想汰弱留強，買方就有機會撿到便宜，像是本身體質較差、以及位於大量交屋區的物件。

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蔣哥表示，囤房稅2.0之前規範自用3戶，不用設籍條件，也不用實質居住，簡單來說就是所有權人、配偶、未成年子女這樣的家計單位，最多主掌3間自用，其中未成年子女可獨立設籍。

蔣哥說，囤房稅2.0推出後，對單身多屋族影響程度大，以台北市持有3間為例，雖然其中一間從1.2%降到1%，但其他兩間將被調升至3.6％。

▲蔣哥認為，囤房稅2.0會讓更多小型建商退場。（圖／《地產詹哥老實說》）

至於囤房稅2.0對房市的影響，蔣哥認為，除了租金調升，進而推升房價外。從新供給端的角度來看，也會讓更多小型建商退場，小基地、高公設這種較差的產品會逐漸淘汰。

蔣哥說：「每當新政策上路，其實就是一段資產重分配的過程，而囤房稅2.0會使市場供需發生改變，現在只能囤3間，多屋主一定會想汰弱留強，把不要的物件便宜賣出去，供給也隨之增加。」

何為「弱」的物件？蔣哥舉例，像是公寓4~5樓、違建、頂加等體質較差的產品，還有前言所說的小基地、高公設建案。此外，以區域來看，大量交屋區也會有物件便宜釋出。





▲蔣哥透露，目前在台中梧棲清水等區，就有屋主拋售3年前購入的房屋，只求拿回本金。（圖／記者陳筱惠攝）

蔣哥透露，目前在台中梧棲清水等區，量太大又沒人住，就有屋主拋售3年前購入的房屋，只求拿回本金，而下一步可能就是小賠仲介費出場。

「幸福來得多突然，不幸來得就有多必然！」蔣哥提醒，現在用合約價出售，絕對不是無獨有偶，就算想搶便宜，但也要深究背後的原因，並建議買方以自身需求為出發點，而不是投資的角度。